宜蘭初一清水地熱湧人潮 傳藝園區有2天縣民免費

宜蘭年初一氣溫下降，民眾體驗地熱煮食樂趣。（宜蘭縣府提供）

宜蘭縣今天年初一湧現各地出遊潮，清水地熱風景區上午9點開園後不久，就啟動入園車輛機動管制，宜蘭傳藝園區則是主打初一、初二縣民免費入園，一大早也出現排隊人龍，警方則已在各熱門景點周邊道路部署警力，加強交通疏導。

清水地熱風景區今天上午擠滿遊客，體驗拿竹簍用地熱煮食樂趣，約10點半現場250個小客車停車位就停滿，園方立即實施停車場總量管制，排隊等候入場車輛綿延長達2公里。

請繼續往下閱讀...

宜蘭傳藝園區初一起推出「馬上出發，新春系列活動」，不僅有年度大戲「齊天大聖嬉遊記」，還有主題劇場「財獅報喜迎金馬」，遊客可以跟著福利熊、財神爺迎喜踩街，初一、初二因是宜蘭縣民免費入園日，雖下雨卻不減回娘家熱情，一早湧現排隊人龍。

宜蘭縣警局表示，大年初一宜蘭天氣逐漸降溫下雨，蘇花改蘇澳端南下車潮車多，循序前進未有塞車狀況；上午6點起由國道3號南港系統匯入國道5號南下車流順暢，南港系統至頭城平均車速約75公里。

縣警局指出，大里天公廟、礁溪協天廟、草湖玉尊宮、南方澳南天宮等各大廟宇，陸續湧入參香祈福遊客，清水地熱、太平山森林遊樂區亦有許多遊客，預估午後傳藝中心、梅花湖、湯圍溝公園等，將逐漸出現車潮，警方已在相關地點提前部署警力，加強交通疏導與秩序維護。

宜蘭傳藝推出年度大戲「齊天大聖嬉遊記」，吸引遊客慕名前往。（宜蘭傳藝提供）

年初一遊客湧入宜蘭清水地熱泡腳。（宜蘭縣府提供）

宜蘭警方已在縣內各熱門景點周邊道路進行交管。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法