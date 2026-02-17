抓寶也要中大獎！台南消費發票存雲端加碼抽千元禮物卡

春節假期來台南抓寶消費，發票存雲端可加碼抽千元禮物卡。（記者王姝琇攝）

《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》將於2月20至22日在台南都會公園登場，財稅局邀民眾春節來抓寶、遊玩、吃美食，凡消費存雲端發票還可參加「雲端發票專屬獎」，把購物節大獎與加碼千元好禮一次帶回家。

財稅局結合寶可夢熱潮與台南購物節，鼓勵民眾春節在台南消費時使用手機條碼儲存雲端發票，一邊抓寶、一邊拚好康。財稅局表示，活動期間於台南市消費並新增手機載具綁定儲存雲端發票，並勾選已設定財政部雲端發票中獎領獎帳戶設定，除可取得台南購物節抽獎資格外，還可參加「雲端發票專屬獎」加碼抽獎活動，有機會獲得便利商店1000元禮物卡。

財稅局說明，民眾下載「財政部統一發票兌獎APP」，並登入台南購物節官網「我的載具」，系統就會自動匯入在台南消費的雲端發票，免逐筆登錄。索取雲端發票除可參加購物節與加碼抽獎活動，還能對獎統一發票一般獎及雲端發票專屬獎，每期500元專屬獎多達315萬組，中獎後獎金將自動匯入帳戶。詳情可洽台南購物節網站https://tainanshopping.tw/查詢。

《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》將於2月20至22日在台南都會公園登場。（記者王姝琇攝）

