過年前13、14日出入境人數破30萬 國境大隊守護國門不打烊

移民署國境事務大隊代理大隊長林清芬在除夕夜親赴桃園機場，代表署長發送紅包，慰勉堅守崗位的各級幹部與同仁。（移民署提供）

2月13日與14日（小年夜前）的入出境人數（不含過境）分別達到14萬9,073人次及15萬8,011人次，創下近期高峰。移民署國境事務大隊代理大隊長林清芬在除夕夜前往桃園機場第一及第二航廈，代表署長慰勉堅守崗位的各級幹部與同仁，並親手發放128個新春紅包，感謝這群「國門守護者」在春節期間的辛勤付出。

昨日晚間20時20分，正值家家戶戶圍爐的時刻，代理大隊長林清芬在各國境隊隊長的陪同下，逐一走訪勤務區慰勞同仁。受慰勞對象不僅包括第一線的查驗官，更涵蓋了確保通關系統運作正常的移民資訊組資訊服務科人員，以及協助現場引導與警戒的保全人員。

請繼續往下閱讀...

林清芬表示，感謝每一位在除夕夜堅守第一線的同仁，正因為有大家在查驗台上的專注、在系統後端的維護以及在隊伍中的疏導，才能讓數以萬計的旅客順利返家團圓或快樂出遊。

今年農曆春節假期長達9天，旅遊與返鄉需求暢旺。林清芬指出，根據統計，桃園機場在假期前夕已湧現大量人潮，2月13日與14日（小年夜前）的入出境人數（不含過境）分別達到14萬9,073人次及15萬8,011人次，創下近期高峰。

面對龐大的旅客量挑戰，林清芬強調，除了人力調度外，更持續強化「智慧國門」建設，運用大數據分析精準預測尖峰時段，並透過智慧管理機制動態調整查驗量能，讓國內外旅客都能感受到台灣高效、友善的國門新形象。

移民署國境事務大隊代理大隊長林清芬在除夕夜親赴桃園機場，代表署長發送紅包，慰勉堅守崗位的各級幹部與同仁。（移民署提供）

移民署國境事務大隊代理大隊長林清芬在除夕夜親赴桃園機場，代表署長發送紅包，慰勉堅守崗位的各級幹部與同仁。（移民署提供）

移民署國境事務大隊代理大隊長林清芬在除夕夜親赴桃園機場，代表署長發送紅包，慰勉堅守崗位的各級幹部與同仁。（移民署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法