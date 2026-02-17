宜蘭平安粥初一開吃 三星慈皇宮加碼知名「奶凍捲」超夯

宜蘭三星鄉慈皇宮，春節期間端出知名「奶凍捲」，讓信眾大讚「呷甜甜、過好年」，人潮絡繹不絕！（讀者提供）

大年初一起，宜蘭走春必吃「平安粥」，全縣約計228間宮廟，依廟方傳統在春節期間免費供應葷素粥品，有的還提供炒米粉及甜湯，其中位於三星鄉的慈皇宮，更加碼端出知名「奶凍捲」，讓信眾大讚「呷甜甜、過好年」，人潮一早絡繹不絕！

宜蘭農曆新年期間，吃一碗由神明加持過的平安粥是當地一大盛事，象徵帶回整年的平安與福氣，歷經百年傳承，成為全台獨一無二的傳統文化，就連外地客也聞香而來。

宜蘭縣政府還在官網開闢「春節不打烊平安粥」專區，提供民眾「吃粥攻略」，只要掃描QR Code，就能掌握各宮廟包括提供日期、葷素等資訊，並建議出發前先電話確認，避免撲空，若自備餐具享用平安粥更好，環保又衛生。

位於宜蘭三星、主祀瑤池金母的無極慈皇宮，初一至初五不僅免費提供平安粥，還霸氣加碼知名「奶凍捲」，每天早上9點到下午4點讓信眾一飽口福。廟方透露，奶凍捲每天準備上百條，一直到年初五，數量絕對夠，歡迎信眾來「呷平安」，園區另有許多新春拍照打卡景點，好吃又好玩！

今天大年初一慈皇宮準備素食平安粥及奶凍捲，9點不到廟前大廳早已食客盈門，慕名朝聖的許小姐說，返鄉過節必到慈皇宮，感受廟方的好客情懷，拜拜吃粥還能嘗到奶凍捲，相信新的一年將充滿平安與幸福。

宜蘭縣府「春節不打烊平安粥」專區點此

宜蘭平安粥初一開吃，三星慈皇宮加碼供應知名「奶凍捲」，廟方人員不斷切蛋糕，要讓信眾吃飽飽。（讀者提供）

