台東天后宮鑽轎底祈福人潮擠爆 毛小孩也來過七星橋求改運

狗狗由主人牽來接受祭改。（記者黃明堂攝）

今天大年初一，台東信仰中心天后宮一早便湧現驚人的人潮。廟前廣場被熱情信眾擠得水洩不通，走七星橋，接受祭改再鑽轎底改運後上香祈福，再領發財金，連狗也被主人牽來改運祈求旺、旺、旺；藍綠政治人物也都來現場發贈紅包。

天后宮廣場一早就排起人龍，祈福儀式馬不停蹄地進行著。民眾依序參與「祭改」與「過七星橋」，在煙霧繚繞中祈求洗淨過去一年的晦氣，無論是年長的信眾還是稚嫩的小朋友，都排起長龍準備「鑽轎底」。只見眾人低頭伏地，虔誠地從媽祖神轎下方緩緩爬過，現場甚至還有可愛的毛小孩穿上新春紅衣，由主人牽著一同由道士祭改，並從轎底走過。

台東各界政要紛紛現身天后宮向信眾賀歲。首先由立委莊瑞雄與陳瑩率先抵達，在廟埕前發送開運紅包，吸引了大批民眾排隊領取，現場互動熱烈，立委們也親切地與鄉親握手問候，送上新年祝福。隨後，藍營台東縣長饒慶鈴、市長陳銘風以及議長吳秀華、立委黃建賓也連袂後到，一行人不僅入廟虔誠參拜，更在石獅前與信眾近距離互動。縣長饒慶鈴臉上洋溢著笑容，親手將紅包分送給現場的大小朋友，現場氣氛在官員們的賀歲聲中達到最高潮，每個人都希望能求得一份好彩頭，保佑來年事業、學業兩得意。

今日到訪的信眾不僅領到了象徵財運的紅包，更透過鑽轎底等儀式獲得了心靈的安定。廟方呼籲民眾在春節期間，不妨多到廟宇走春，在傳統民俗的洗禮中，與家人一同開啟這充滿希望與活力的丙午馬年。

台東天后宮廣場民眾鑽轎底祈福。（記者黃明堂攝）

台東天后宮廣場民眾排隊領紅包。（記者黃明堂攝）

