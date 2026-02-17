為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    車潮湧現！屏東警近9點就啟動枋寮調撥車道 AI網頁懶人包助順暢

    2026/02/17 10:08 記者陳彥廷／屏東報導
    屏東警方今年設計羅集所有交通資訊的懶人包，供民眾出遊一站式閱覽。（警方提供）

    屏東警方今年設計羅集所有交通資訊的懶人包，供民眾出遊一站式閱覽。（警方提供）

    台1線自屏東市出發接台26線至墾丁鵝鑾鼻公園的屏鵝公路為往返旅遊盛地墾丁的要道，今日早上7時至8時監測車流已達2757PCU（小客車當量、即每小時2757輛車通過），明顯超過道路容量。為確保通行效率與行車安全，警察局自7時起即啟動整體疏導應變，以情境管理思維整合智慧交控，並在8點48分啟動調撥車道與事故快排機制，當地商家是歡呼「車潮出現」。

    屏東縣警察局指出，針對以往枋寮五岔路口的瓶頸路段，警方於南下尖峰日啟動台1線水底寮至嘉和路段（台1線436.5至445.5公里）的南下調撥車道，調撥北上內側車道供南下車流使用；同時還會配合林邊交流道分流措施，將國道南下車潮引導至台17線，避免車流過度集中於台1線，維持整體路網運作效能。

    此外，警方也啟用「智慧號誌交控系統」，針對台1線主要路段實施全線360秒長綠號誌連鎖，並於易壅塞路段機動部署疏導崗位，由員警採手控號誌即時調整，提升車流通過率、降低回堵擴大風險。而為降低事故造成二次回堵風險，警局另編組「交通快暢部隊」，針對易壅塞路段、熱門景點及大型活動周邊，強化事故快速排除與交通導引，爭取黃金處置時間，讓車流恢復順暢、用路更安心。

    今年警方也順應AI潮流，創新推出「春節不踩雷（屏東車潮＆活動交通）」的專屬交通資訊網頁整合屏鵝公路即時路況預警、調撥車道管制動態、替代道路視覺化導引，並串聯Google Maps提供觀光景點及大型活動停車場「一鍵導航」服務，涵蓋屏東市、潮州鎮、東港鎮及內埔鄉等四大年街導引資訊，協助民眾快速抵達停車地點，減少繞行尋位與違停併排情形，提升交通秩序與行人安全，展現科技警政與民眾有感服務的溫度，民眾可在警察局及交通隊臉書粉專點擊網頁連結（ https://pingtungtraff-kpl2qbrx.manus.space/ ）。

    警方於枋寮五岔路口啟動調撥車道。（警方提供）

    警方於枋寮五岔路口啟動調撥車道。（警方提供）

