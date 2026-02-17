為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗栗玉清宮抽出國運籤！人民籤「禍福自召」選舉年耐人尋味

    2026/02/17 09:59 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗玉清宮抽出丙午馬年之國運籤。（圖由民眾提供）

    苗栗玉清宮抽出丙午馬年之國運籤。（圖由民眾提供）

    苗栗市玉清宮香火鼎盛，是國內關聖帝君信仰中心之一。玉清宮循往例於除夕（16日）深夜跨入大年初一的子時向恩主公求問丙午馬年之國運，其中「人民籤」之核心思想是「禍福無門，惟人自召」；今年適逢地方選舉年，也具選賢與能之寓意，耐人尋味。

    玉清宮抽出的「人民籤」為第76籤「三千法律八千文，此事何如說與君，善惡兩途君自作，一生福禍此中分」，中吉。

    就籤詩表面之意為，世間法規、條文、道理非常多，多到說不清。所問之事複雜多變，很難一言以蔽之。未來的路是向善還是向惡，選擇權全在自己手中。一生得到的福報或災禍，都是由自身當下的善惡行為所招致的結果。

    廟方說明，此籤的核心思想是「禍福無門，惟人自召」，強調因果報應，勸人行善避惡，求得此籤意味著目前情況複雜，但凡事應憑良心、積陰德，方能逢凶化吉。

    因今年適逢地方選舉年，信眾認為此籤詩也具提醒選賢與能之寓意，用手中的選票，決定社稷的未來。

    「五穀籤」則抽出第59籤「門衰戶冷苦伶仃，可嘆祈求不一靈，幸有祖宗陰騭在，香煙未斷續螟蛉」，中平。就籤詩意旨為本身福薄，故各種謀求皆不順，即使祈求神明也不應，主要是當事者「德行」不夠所致；但由於祖上有德，故仍有希望可得，強調持續行善修德。

    苗栗玉清宮循往例於除夕（16日）深夜跨入大年初一的子時向恩主公求問丙午馬年之國運。（圖由民眾提供）

    苗栗玉清宮循往例於除夕（16日）深夜跨入大年初一的子時向恩主公求問丙午馬年之國運。（圖由民眾提供）

