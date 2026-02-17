為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    人潮錢潮湧現嘉義文化路夜市曾千萬人次造訪 除夕愈晚愈熱鬧

    2026/02/17 09:53 記者蔡宗勳／嘉義報導
    嘉義市文化路夜市除夕夜人潮擠爆。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義市文化路夜市除夕夜人潮擠爆。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義市文化路夜市去年農曆春節期間，曾出現單日突破36萬人次的高潮。昨除夕夜，嘉義地區氣候暖和適合出遊，文化路夜市人潮湧現，摩肩接踵相當熱鬧，許多熱門店家前面大排長龍，人潮帶來錢潮，店家忙著不亦樂乎 。

    2024年全台最夯觀光景點統計，嘉義文化路夜市以1598萬人次高居第二，去年上半年1至6月共有736萬7112人次造訪，咸認為是嘉義最熱門的觀光景點，人潮已經遠遠超越阿里山、奮起湖等山區等指標景點，春節期間人潮甚至呈現翻倍增長，單日人潮曾翻倍突破36萬人次，整個路段人山人海。

    今年春節連假長達9天，連假開始，文化路夜市就湧現走春潮，攤商前大排長龍，整條街道被擠得水洩不通。隨著假期推進，返鄉與觀光人流更不斷攀升，除夕夜雖然很多人在家圍爐，但吃完晚餐，就紛紛湧至文化路夜市，滿滿的人潮，氣溫瞬間升高，被戲稱「整條路都是人體發熱機，是寒流取暖的好所在」，也有人笑說「文化路是台灣最溫暖的一條路」。

    呂姓遊客指出，小年夜從台北返鄉過年，當天晚上就揪國中同學來逛文化路夜市，看到攤家們插上醒目的大旗，一整排相當壯觀，炒熱年節歡氣氛，感覺很棒。昨晚吃完年夜飯，又迫不及待和家人來文化路夜市報到，因為這裡好玩又好逛，一逛再逛不會覺得無聊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播