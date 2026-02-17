人潮錢潮湧現嘉義文化路夜市曾千萬人次造訪 除夕愈晚愈熱鬧

嘉義市文化路夜市除夕夜人潮擠爆。（記者蔡宗勳攝）

嘉義市文化路夜市去年農曆春節期間，曾出現單日突破36萬人次的高潮。昨除夕夜，嘉義地區氣候暖和適合出遊，文化路夜市人潮湧現，摩肩接踵相當熱鬧，許多熱門店家前面大排長龍，人潮帶來錢潮，店家忙著不亦樂乎 。

2024年全台最夯觀光景點統計，嘉義文化路夜市以1598萬人次高居第二，去年上半年1至6月共有736萬7112人次造訪，咸認為是嘉義最熱門的觀光景點，人潮已經遠遠超越阿里山、奮起湖等山區等指標景點，春節期間人潮甚至呈現翻倍增長，單日人潮曾翻倍突破36萬人次，整個路段人山人海。

請繼續往下閱讀...

今年春節連假長達9天，連假開始，文化路夜市就湧現走春潮，攤商前大排長龍，整條街道被擠得水洩不通。隨著假期推進，返鄉與觀光人流更不斷攀升，除夕夜雖然很多人在家圍爐，但吃完晚餐，就紛紛湧至文化路夜市，滿滿的人潮，氣溫瞬間升高，被戲稱「整條路都是人體發熱機，是寒流取暖的好所在」，也有人笑說「文化路是台灣最溫暖的一條路」。

呂姓遊客指出，小年夜從台北返鄉過年，當天晚上就揪國中同學來逛文化路夜市，看到攤家們插上醒目的大旗，一整排相當壯觀，炒熱年節歡氣氛，感覺很棒。昨晚吃完年夜飯，又迫不及待和家人來文化路夜市報到，因為這裡好玩又好逛，一逛再逛不會覺得無聊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法