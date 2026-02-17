丙午馬年到來 廖大乙：12生肖五行開運鴻運當頭

廖大乙建議，過年期間多善加利用五行幸運色，吃五行發粿也是不錯的方法。（記者陳鳳麗攝）

今天進入丙午馬年，民俗專家廖大乙表示，今年是雙火的「無春年」，但不用太憂慮，記得「放慢腳步、不躁進」，而12生肖各有屬於該生肖的五行色，初一到初五讓吉利的五行開運色上身，就可以開春鴻運當頭。

廖大乙指出，「五行」就是金、木、水、火、土，各生肖都有不同的五行，過年期間多穿屬於自己生肖的五行色，就有開運的效果。生肖屬猴、雞的朋友，五行屬「金」，身上有金色、銀、灰或藍色，運勢越來越好；生肖屬虎、兔，五行屬「木」，綠、藍色上身，心情開朗、貴人旺。

生肖屬豬、鼠的人五行屬「水」，白色、金色、藍色都是本命色，過年多用這幾色，跟人相處融洽、投緣，易得貴人相助。

生肖屬蛇、馬的朋友，五行屬「火」，過年可多穿藍色和綠色，這兩色會讓這兩個生肖財力旺。此外，生肖屬牛、龍、羊、狗的人，五行屬「土」，多穿咖啡和紅色，將會鴻運當頭，吉祥相隨。

廖大乙也建議，丙午馬年是雙火年，又是無春年，比較會有變化、動盪，因此提醒大家做決定或說的話，先思考一下，不要急躁、也儘量不要「快人快語」，大年初五「隔開」之後，捐血、布施，關心長輩，都可以讓自己趨吉避凶。

12生肖各有五行幸運色，大年初一到初五穿開運色，會有貴人相助。（記者陳鳳麗攝）

大年初一中部陽光普照，身心舒暢，民俗專家廖大乙說，過年五行幸運色上身鴻運當頭。（記者陳鳳麗攝）

