    首頁 > 生活

    五股賀聖宮「開廟門」祈福發紅包 蘆洲警疏導交通兼提醒防詐

    2026/02/17 09:09 記者陸運鋒／新北報導
    新北市五股「賀聖宮」昨除夕深夜至今大年初一凌晨，舉行隆重的「開廟門」暨新春祈福儀式，湧入大量信眾提前到場等候，蘆洲分局警方除疏導交通外，也在場宣導最新識詐資訊。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市五股區的信仰中心「賀聖宮」，於昨天除夕深夜11時起至今天大年初一凌晨1時，舉行隆重的「開廟門」暨新春祈福儀式，湧入大量信眾提前到場等候，祈求新春第一道香火，蘆洲分局警方除了疏導交通以外，也在場宣導最新防詐資訊。

    宮主王美雲表示，每年看見大批信眾不畏寒冷前來，內心充滿感動，為感謝信眾一年來的支持，宮方特別準備了經聖帝加持的「新春吉祥紅包」於現場發送，希望能將滿滿的祝福親手傳遞給每一位市民，祈求全年平安順遂。

    蘆洲分局表示，賀聖宮鄰近新五路等交通要道，鑒於往年參加人潮，為避免影響周遭交通，特別針對廟宇周邊規劃警力及義警、民防等民力協助交通疏導勤務，確保動線順暢，此外，本次盛會現場宣導最新識詐資訊，提醒大家「保平安也要保錢包」，在領受神明福氣之餘，更要守護好個人財產。

    分局長王耀輝表示，春節期間廟宇人潮眾多，警方除了投入交通疏導，也加強周邊巡邏以防範宵小，同時提醒民眾，參加新春活動時，務必注意個人財物安全，遵守「喝酒不開車、開車不喝酒」的規定。

    圖
