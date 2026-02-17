為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    初一北部走春溼涼有雨！南部好天氣 初三才回溫轉乾

    2026/02/17 08:41 記者吳亮儀／台北報導
    初一天氣注意事項。（氣象署提供）

    初一天氣注意事項。（氣象署提供）

    今天大年初一，北部走春注意保暖、帶雨傘！中央氣象署預報，今天受到東北季風影響，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，竹苗、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，明天初二雨勢稍減，要到大年初三才開始回溫、轉乾。

    氣象署預報員鄭傑仁表示，今天初一和明天初二都受到這波東北季風影響，北部和東部天氣很溼涼，其它地區早晚也很涼；今天北部、宜蘭、花蓮白天僅剩17度到22度，中部、台東有24度到25度，南部為26度到28度；今天入夜西半部、宜蘭剩下14度到16度，花東18度到20度，「今天清晨本島最低溫出現在富貴角，僅12.1度」。

    鄭傑仁說，明天初二水氣稍微減少一點點，但基隆北海岸、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，溫度稍微低一點，西半部、宜蘭、花蓮低溫13度到17度，台東18度；白天北部宜蘭偏涼，約16度到19度，花蓮20度，中部和台東約21度到23度，南部23度到27度。

    「初三之後開始回溫，一直持續到開工日，但初四水氣微增」，鄭傑仁說，初四當天基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，但初五之後又恢復穩定天氣，且逐日回暖，白天北部、宜蘭、花蓮、台東可達20度到26度，中南部甚至可達23度到29度。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    天氣注意事項。（氣象署提供）

    天氣注意事項。（氣象署提供）

