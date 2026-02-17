竹市一日走春小旅行 搭觀光巴士「尚」便利

「2026新竹好過年」系列活動，用「RODY跳跳馬」為題打造23天燈會。（竹市府提供）

新竹市的「新竹觀光巴士~舊城巡禮線」春節連假期間天天正常營運，每天早上9點起到晚上6點，每20分鐘就有1班，行經「2026新竹過好年」燈會展區、新春市集以及舊城景點，是市民、旅客竹市走春一日遊最佳選擇，因為完全不用擔心塞車、停車，乘車資訊可透過新竹觀光巴士官網查詢。

新竹市長高虹安說，新竹舊城區的都城隍廟、竹蓮寺是很多民眾春節祈福迎新的必去之處，巨城購物中心則是很多人聚會、享用美食的好所在。至於新竹動物園鄰近十八尖山很適宜親子、闔家同遊走春。這些景點「新竹觀光巴士~舊城巡禮線」都可以串聯到達，讓大家輕鬆出遊，免煩惱交通跟停車問題，悠閒地充分享受春節輕鬆、愉悅氛圍。

而迎接馬年，市府推出的「2026新竹過好年」系列活動，除以「RODY跳跳馬」為題舉辦的23天燈會展演，也有為期12天的新春市集，以替舊城區營造年節fu。民眾可搭乘新竹觀光巴士在東門國小站、新竹公園站、都城隍廟站等處下車，安步當車就能輕鬆暢遊燈會展區和新春市集。

城市行銷處長林昱志說，配合新竹觀光巴士春節連假期間服務不中斷，同期的新竹觀光巴士「玩遊戲換好禮」活動也延長舉行，只要搭乘觀光巴士且完成指定條件的來客，就可到新竹市火車站旅遊服務中心兌換限量紀念玻璃杯。

「新竹觀光巴士~舊城巡禮線」搭乘站點。（竹市府提供）

「新竹觀光巴士~舊城巡禮線」春節連假期間服務不打烊。（竹市府提供）

