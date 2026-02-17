為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏東2025年綠鬣蜥移除量破13萬隻 創歷年新高

    2026/02/17 09:35 中央社
    外來種綠鬣蜥數量氾濫，屏東去年移除量逾13萬隻不僅創當地新高，也續居全國之冠；為降低對農作物造成損害，屏東縣府陸續啟動「護豆專案」，並讓水利志工加入巡查，盼以通報紀錄作為防治熱點依據。（資料照）

    外來種綠鬣蜥數量氾濫，屏東去年移除量逾13萬隻不僅創當地新高，也續居全國之冠；為降低對農作物造成損害，屏東縣府陸續啟動「護豆專案」，並讓水利志工加入巡查，盼以通報紀錄作為防治熱點依據。（資料照）

    外來種綠鬣蜥數量氾濫，屏東去年移除量逾13萬隻不僅創當地新高，也續居全國之冠；為降低對農作物造成損害，屏東縣府陸續啟動「護豆專案」，並讓水利志工加入巡查，盼以通報紀錄作為防治熱點依據。

    屏東縣自民國108年起每年綠鬣蜥的移除數量都居全國之冠，為杜絕外來種綠鬣蜥，縣府開辦移除訓練課程，去年全年移除量達創新高的13萬262隻。

    綠鬣蜥肆虐，因其喜好嫩葉及嫩芽的習性，農作物遭到啃食，農民苦不堪言。洪姓農民說，自己在萬丹種植紅豆，每當田間長出嫩芽時，就會遭到綠鬣蜥啃食，一分地就啃掉大半面積，為了搶救紅豆，圍網阻絕綠鬣蜥進入，再參加移除課程，「與綠鬣蜥抗戰」。

    縣府農業處表示，為保護農作物，去年於紅豆栽種期間，針對屏東市、萬丹鄉、新園鄉及東港鎮等主要紅豆栽培的鄉鎮市，執行「護豆專案」，並加強熱點區域移除作業，降低農民損失風險。

    另外，縣府推動水利志願服務，除協助鄰近排水系統巡查，因應綠鬣蜥擴散趨勢，將其生態習性等納入教育訓練，盼藉由通報紀錄，協助農業單位作為防治熱點依據。

    農業處長鄭永裕表示，林業及自然保育署今年改變移除綠鬣蜥獎勵方案，吻肛長30公分以上，從250元上調為300元，未達30公分100元下調為50元，去年以發放等值農漁會超市禮券做為獎勵，今年改發較為實用的3大超商禮券。（編輯：黃名璽）1150217

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播