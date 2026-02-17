02/17 各報重點新聞一覽

立法院長韓國瑜、副院長江啟臣昨在除夕發布共同聲明強調，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。（資料照）

自由時報

韓國瑜、江啟臣 回應美37議員來函 國防特別預算 立院開議最優先審議

美國卅七位跨黨派議員上週致函立法院長韓國瑜等人，強烈呼籲立法院應通過強健的、跨年度的國防特別預算，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣昨在除夕發布共同聲明強調，他們珍惜與美國國會之間開放且坦率的互動交流，相當重視各位的意見，他會積極協助各黨團間的溝通與協調，立法院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案，也相信在各政黨的努力下能看到進展。

總預算立院一毛未審 卡關近半年 國軍過年加菜金規模、犒賞受影響

今年度中央政府總預算案在立院卡關近半年，至今未完成審查，國防部日前向立法院提出專報示警，強調高達七八〇億元的國防「新興計畫」預算依法無法動支。針對外界關切農曆春節已至，基層部隊運作與官兵權益是否受到衝擊？國防部回應本報提問時證實，雖然基層主官不致「無錢可用」，但預算凍結確實將對「犒賞官兵、加菜金規模及春節物品採購」產生一定程度影響。

中南部8縣市 26處、28公頃 台糖釋地 再蓋1.3萬戶社宅

提供中央與地方政府興辦社會住宅，台糖二〇二六年持續釋出土地，將有多達二十六處、約二十八公頃，估可再興辦一萬三七三四戶社宅，主要在中部以南的八縣市；另台糖自有學苑轉型青年住宅，因租金行情親民，核定為社宅後再打八折，過半學苑出租率已逾八成。

聯合報

回應美議員致函 韓國瑜聲明：國防預算列立院最優先案

立法院長韓國瑜與副院長江啟臣昨天發表共同聲明指出，立院開議後，國防特別預算相關議案將會是最優先審議的議案。聲明表示，針對國防特別預算條例，會積極協助各黨團間的溝通與協調，營造理性對話的環境，立院一定會在符合國家國防需求以及回應民意期待下，充分討論並審慎審議相關議案。這樣的過程不僅符合民主程序，更有助於凝聚社會對國防預算的共識。

美伊會談 川普：破局就支持以國空襲

美國總統川普去年十二月在佛州海湖莊園和以色列總理內唐亞胡會面時承諾，若美伊無法達成核協議，美國將支持以色列空襲伊朗彈道飛彈設施。伊朗官媒則報導，伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）海軍十六日在中東石油出口要道的荷莫茲海峽舉行一連串實兵演習。

中國時報

賴總統：強化國防 捍衛國家

今天是除夕，總統府15日晚公布賴清德總統日前在小雪山雷達站錄製的春節談話影片，賴清德在影片中表示，過去一年台灣面臨許多挑戰，但也在考驗當中淬鍊成長，讓國家變得更強韌；在新的一年，他會率領執政團隊馬不停蹄，繼續強化國防實力以及治安工作，捍衛國家安全與維護社會安定。

日推動武器出口解禁 春天完成修法

日本首相高市早苗領導的自民黨，已在眾議院改選中贏得三分之二多數席次，並表明將推動強化國安的政策。《讀賣新聞》15日引用消息人士指出，高市政府已加速研議解禁武器出口限制的方案，可能今年春季就可完成修法。據悉，日本政府計畫依「武器殺傷力」分級審查機制，例如飛彈這類高殺傷力武器，將交由首相及相關閣僚組成的國家安全保障會議（NSC）決定是否准許出口。

台糖持續釋出土地，提供中央與地方政府興辦社宅。圖為轉為社宅的台糖學苑。（取自台糖官網）

