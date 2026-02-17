這裡不用「搶頭香」 竹縣新豐池和宮開放信眾「拜頭香」

池和宮管委會委員揭開香爐蓋，其他委員負責統一插香，信眾們個個都是「拜頭香」的幸運兒，所以人人不是鼓掌慶賀，就是拿著手機捕捉這一刻。（記者黃美珠攝）

今天是大年初一，很多寺廟都有信眾「搶頭香」，以表達自己虔誠的心，爭取神明特別庇佑新的一年整年好運。然而香火鼎盛的新竹縣新豐鄉池和宮迎接大年初一，子時開廟門卻是讓數千名信眾一起「拜頭香」，大家不須爭、搶，都能平安如願地在王爺殿內插上自己的清香，還可獲贈1個開運紀念紅包，給大家新的一年就有個公平、好的開始。

新竹縣議會議長張鎮榮說，池府王爺護佑地方約250年，每年除夕到大年初一的子時開啟廟門，起先一如其他寺廟讓信眾搶頭香，大約快20年前考慮參拜安全，改成「拜頭香」。今天凌晨一舉就迎來了3、4000名信眾入殿參拜，只見池和宮管委會經驗老道地有人收香、有人保護蓋著爐蓋的香爐，等信眾手上的香全收齊了，才打開爐蓋統一插香，這讓所有信眾人人都是拜頭香的幸運兒。

由於池和宮的信眾廣布，今年底又逢大選，因此很多有意參選者都紛紛趕來參加這個「拜頭香」活動，讓人矚目的除了爭取國民黨提名選縣長的立委徐欣瑩到場致意，並於廟前廣場分送開運紅包，準備退休的議長張鎮榮將改由兒子張以聖接棒參選、進軍議會，父子首次公開同台，也是現場一大焦點。

池和宮信眾們拜完頭香後，最要緊的就是拿起開運紀念紅包去搶過爐。香爐則因香火過盛，沒多久就「轟」的一聲發爐且久久不滅，讓參拜者忍不住讚嘆「今年特別旺！」爭相高舉手機搶拍，只想把燒燙燙的「旺」運用鏡頭分送給親友。

大年初一池和宮發爐，信眾們有人拿開運紅包等過爐祈求神恩加持，也有人拿著手機捕捉這份好「旺」跟親友分享。（記者黃美珠攝）

國民黨立委徐欣瑩在池和宮外發放開運紅包。（記者黃美珠攝）

國民黨新竹縣議會議長張鎮榮（右3）、其子張以聖（左1）同台，跟國民黨立委徐欣瑩（左2）是今天凌晨在池和宮「拜頭香」活動上的2大話題。（記者黃美珠攝）

