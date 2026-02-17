桃園八德三元宮初一凌晨開廟門湧信眾 人人皆頭香再抽球星簽名球

八德三元宮於大年初一清晨舉辦「丙午新春開廟門暨集體頭香祈福儀式」，以集香方式象徵人人是頭香。（三元宮提供）

有八德大廟之稱的市定古蹟八德三元宮，大年初一（國曆2月17日）凌晨1點15分隆重舉辦「丙午新春開廟門暨集體頭香祈福儀式」，由主任委員呂林小鳳率領全體管理委員，與來自各方信眾齊聚參與，向主祀的三官大帝及廟內諸神明虔誠上香，並以集香方式象徵「人人皆頭香」，共同迎接新春第一道福氣，接續也抽出士農工商及第1、第2期稻作的6支丙午馬年如意聖籤，每支籤都是1次博得聖筊，現場不斷響起馬年馬上發的讚嘆聲。

呂林小鳳表示，為鼓勵民眾踴躍參與，廟方規劃多項新春好禮與摸彩活動，其中包含50顆珍貴的台灣棒球國家隊國手簽名球、現金紅包、樂透彩券，並準備象徵好運圓滿的紅麵龜及逾千包發財米與信眾分享，讓前來祈福的民眾滿載祝福而歸，現場洋溢濃厚年節氣氛。

她表示，八德三元宮已有253年歷史，不僅是地方重要的信仰中心，也是珍貴的文化資產，並於2024年由桃園市政府指定為市定古蹟，廟內保存葉金萬、張火廣、陳天乞等匠師的木雕、石雕與交趾陶等百年藝術作品，展現台灣傳統工藝與宗教文化之美，期盼透過新春活動，讓民眾在為自己與家人祈求平安順遂、福氣滿滿的同時，也能走進古蹟、認識台灣傳統廟宇之美。

八德三元宮於大年初一清晨舉辦「丙午新春開廟門暨集體頭香祈福儀式」，大批信眾不畏天冷下雨，大排長龍等待開廟門。（三元宮提供）

八德三元宮主委呂林小鳳抽出士農工商及第1、第2期稻作的6支丙午馬年如意聖籤，每支籤都是1次博得聖筊。（三元宮提供）

