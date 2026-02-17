台中后里崴立公園櫻花盛開 成新春賞花秘境

后里賞櫻秘境崴立櫻花公園粉色花海綿延，吸引遊客拍照。（記者張軒哲攝）

今年農曆春節正值櫻花綻放時節，近期各地賞櫻人潮漸增，后里是中部平地賞櫻勝地，中部賞櫻盛會「泰安櫻花季」預計27日開幕，今年花況較去年稍晚。泰安派出所週邊八重櫻尚未全面盛開，后里賞櫻秘境崴立櫻花公園粉色花海綿延，成為遊客走春好去處，爭相拍美照。

今年度泰安櫻花季尚未開幕，但泰安鐵道文化園區整修完工，隨著櫻花綻放，也帶動老街跟舊泰安車站人潮，攤販齊聚，大年初一遊客漸增。

請繼續往下閱讀...

另外，年假期間大批遊客至崴立櫻花公園賞花，緊鄰后里三豐路的崴立公園屬崴立機電公司一部分，業者栽植數百棵櫻花樹，以河津櫻、八重櫻、富士櫻為大宗，公司免費開放讓民眾賞櫻花，二月中旬後，櫻花陸續綻放，遊人如織，大年初一晴朗溫暖，成為民眾賞櫻走春首選。公園河津櫻與吉野櫻綻放，沿著櫻花大道漫步，相當浪漫，外縣市遊客慕名賞花拍照，花期預估會持續至3月。

后里崴立櫻花公園粉色花海綿延，是中部賞櫻秘境。（記者張軒哲攝）

泰安派出所櫻花尚未全面盛開。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法