大年初一拜廟祈福 命理家分享開運時機

楊登嵙分享馬年初一拜廟秘訣。（楊登嵙提供）

今日大年初一，多數民眾會至廟裡參拜祈福，知名命理專家楊登嵙表示，大年初一是新年迎財神、求姻緣日子，他分享2026馬年農曆大年初一「迎財神」和「求喜神」的時段與方式，民眾可以把握大年初一祈求財運或桃花運。

楊登嵙指出，「迎財神」求事業、財帛、學業、健康：於除夕晚上23點至翌日凌晨1點或年初一早上3點～5點、9點～11點，大年初一出門，往北方找一間「陽廟」例如供奉媽祖、觀音菩薩、關聖帝君、財神爺、福德正神，若是信奉基督教與天主教的民眾，則到北方的教堂祈福。另外，若是北方並無自己屬意的「陽廟」，也可至東方的「陽廟」參拜。

楊登嵙指出，新年求姻緣，於大年初一早上5點～7點或11～13點出門，往南方找一間「陽廟」，向神明祈求良緣浮現。另外，若南方沒有屬意的「陽廟」，可至東南方向「陽廟」祈求好姻緣。

楊登嵙強調，民眾若想於大年初一祈求新年願望，到廟裡祈求參拜，除了神明保佑，新年面對職場仍要努力工作，馬年才能一馬當先，再創佳績。

楊登嵙指出，求財運「迎財神」大年初一出門，往北方找一間「陽廟」祈福。（記者張軒哲攝）

