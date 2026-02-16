新港奉天宮除夕搶頭香 22歲義消2連霸

新港奉天宮今晚舉行開廟門搶頭香活動，22歲新港義消第二年搶到頭香。（記者王善嬿攝）

農曆馬年報到，嘉義縣新港奉天宮16日除夕夜11點開廟門搶頭香，眾多信眾在廟門口守候，等廟門一開，往前狂奔朝香爐插香，最後由去年搶得頭香的新港鄉22歲義消楊信旗，拔得頭籌2連霸，獲贈價值約10萬元的林洸沂大師馬年交趾陶藝品。

楊信旗已連4年參加新港奉天宮搶頭香，他說，去年搶頭香後，媽祖保佑順遂，今年再度參加，因擔任新港消防隊義消，祈求媽祖庇佑新港、嘉義縣平安無災，他立志連12年搶到頭香，收集12生肖的大師交趾陶作品，並規劃今年結婚。

新港奉天宮董事長何達煌說，搶頭香的信徒可獲贈林洸沂大師的交趾陶藝術作品；今晚舉辦除夕晚會暨開廟門搶頭香活動，祝福信徒馬上有錢、馬上有人氣。

翁章梁說，新港奉天宮除夕搶頭香是春節重頭戲，不只民眾寺廟參拜到新港奉天宮，選舉的人也都會來參拜。

翁章梁說，感謝媽祖保佑嘉義縣有轉型機會，不只台積電先進封裝廠進駐嘉縣，全國最大，還有Outlet，及台灣燈會3月3日起在嘉縣舉行，歡迎民眾來賞燈會，見證嘉縣的發展。

搶到頭香的楊信旗立志收集奉天宮送搶頭香信徒的交趾陶作品。（記者王善嬿攝）

新港義消楊信旗（左5）第二年搶到頭香。（記者王善嬿攝）

