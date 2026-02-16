為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新港奉天宮除夕搶頭香 22歲義消2連霸

    2026/02/16 23:50 記者王善嬿／嘉義報導
    新港奉天宮今晚舉行開廟門搶頭香活動，22歲新港義消第二年搶到頭香。（記者王善嬿攝）

    新港奉天宮今晚舉行開廟門搶頭香活動，22歲新港義消第二年搶到頭香。（記者王善嬿攝）

    農曆馬年報到，嘉義縣新港奉天宮16日除夕夜11點開廟門搶頭香，眾多信眾在廟門口守候，等廟門一開，往前狂奔朝香爐插香，最後由去年搶得頭香的新港鄉22歲義消楊信旗，拔得頭籌2連霸，獲贈價值約10萬元的林洸沂大師馬年交趾陶藝品。

    楊信旗已連4年參加新港奉天宮搶頭香，他說，去年搶頭香後，媽祖保佑順遂，今年再度參加，因擔任新港消防隊義消，祈求媽祖庇佑新港、嘉義縣平安無災，他立志連12年搶到頭香，收集12生肖的大師交趾陶作品，並規劃今年結婚。

    新港奉天宮董事長何達煌說，搶頭香的信徒可獲贈林洸沂大師的交趾陶藝術作品；今晚舉辦除夕晚會暨開廟門搶頭香活動，祝福信徒馬上有錢、馬上有人氣。

    翁章梁說，新港奉天宮除夕搶頭香是春節重頭戲，不只民眾寺廟參拜到新港奉天宮，選舉的人也都會來參拜。

    翁章梁說，感謝媽祖保佑嘉義縣有轉型機會，不只台積電先進封裝廠進駐嘉縣，全國最大，還有Outlet，及台灣燈會3月3日起在嘉縣舉行，歡迎民眾來賞燈會，見證嘉縣的發展。

    搶到頭香的楊信旗立志收集奉天宮送搶頭香信徒的交趾陶作品。（記者王善嬿攝）

    搶到頭香的楊信旗立志收集奉天宮送搶頭香信徒的交趾陶作品。（記者王善嬿攝）

    新港義消楊信旗（左5）第二年搶到頭香。（記者王善嬿攝）

    新港義消楊信旗（左5）第二年搶到頭香。（記者王善嬿攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播