    生活

    車城福安宮除夕「拜頭香」人潮爆棚 招財開運金幣發到初五

    2026/02/16 23:38 記者蔡宗憲／屏東報導
    車城福安宮除夕「拜頭香」吸引數千人。（記者蔡宗憲攝）

    車城福安宮除夕「拜頭香」吸引數千人。（記者蔡宗憲攝）

    邁入第20個年頭的車城福安宮「拜頭香」活動，今晚在除夕夜熱鬧登場。今年適逢馬年，廟方除了依慣例舉辦摸彩及贈送「馬年開運金幣」，面對近年墾丁整體觀光人數下滑，廟方特別祈求土地公大顯神威，保佑恆春半島觀光業找回昔日榮景。

    除夕晚間的拜頭香儀式，除了家住在地的總統府秘書長潘孟安特地回鄉參與，屏東縣長周春米、立委徐富癸、屏東縣議員潘芳泉、盧玟欣及車城鄉長陳政雄等地方要角皆全員到齊。眾人手持清香，在土地公尊前虔誠祈福，希望馬年能為恆春半島帶入更多觀光人潮。

    福安宮主委曾寶文指出，台灣各地常見的「搶」頭香活動，往往因推擠造成信眾受傷。因此，福安宮多年來堅持改良為「拜」頭香，由全體信眾齊心參拜後，再由工作人員將眾人的頭香匯聚於爐中，象徵「人人皆頭香，人人皆好運」。

    福安宮說，每年供不應求的招財開運金幣，今年仍準備了數萬份發放。除了除夕當晚，大年初一至初五的早上10點，福安宮前廣場定時發放，邀請全台信眾到車城走春，領取開運金幣，祈求馬年行大運。

    潘孟安、周春米都到車城福安宮拜頭香。（記者蔡宗憲攝）

    潘孟安、周春米都到車城福安宮拜頭香。（記者蔡宗憲攝）

    潘孟安、周春米都到車城福安宮拜頭香，祈求屏東順遂。（記者蔡宗憲攝）

    潘孟安、周春米都到車城福安宮拜頭香，祈求屏東順遂。（記者蔡宗憲攝）

