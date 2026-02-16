為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    白沙屯拱天宮除夕夜抽四季籤 預測新一年物產收成

    2026/02/16 22:37 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣通霄鎮拱天宮管理委員會主任委員洪文華（中）循例於除夕夜9點向媽祖擲筊，抽出隔年「稻、豆、瓜、海」四張公籤。（拱天宮提供）

    苗栗縣通霄鎮拱天宮管理委員會主任委員洪文華（中）循例於除夕夜9點向媽祖擲筊，抽出隔年「稻、豆、瓜、海」四張公籤。（拱天宮提供）

    當台灣各地媽祖廟紛紛標榜請示「國運籤」之際，苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮依往例在今（16）日除夕夜向媽祖擲筊請示，抽出「稻、豆、瓜、海」4張公籤，預測新的一年物產收成狀況，作為在地居民農耕漁獲的參考，更真實地傳達傳統農村社群信仰中，媽祖、居民與土地環境之間的緊密關係。

    拱天宮管理委員會指出，白沙屯是一個典型的農漁村聚落，白沙屯人遵循一套農漁聚落的文化邏輯，向聖母祈求指引作為規劃安排，以「敬天崇神」的方式展現對大地運作的敬畏，並且透過儀式行為來延續信仰，永續傳承。

    拱天宮管理委員會主任委員洪文華等人循例於除夕夜9點向媽祖擲筊，抽出隔年「稻、豆、瓜、海」4張公籤，預測新的一年物產收成狀況，作為居民農耕漁獲的參考。經媽祖筊示的四季籤為：

    稻：生平冷淡少知音，靜養根苗葆素真，共羨一枝黃菊好，秋深籬落自芳芬

    豆：與子當年有宿因，同舟共濟勝周親，若能竟把真心托，添喜添財孰比倫

    瓜：忽見蛟龍起海中，雲騰致雨浪兼風，善人遇此心安定，庸俗相逢膽戰忡

    海：種稻高原逢旱歲，插苗低畝逢霖年，欲晴不晴雨不雨，天不絕人人絕天

    拱天宮所抽出隔年「稻、豆、瓜、海」4張公籤。（拱天宮提供）

    拱天宮所抽出隔年「稻、豆、瓜、海」4張公籤。（拱天宮提供）

