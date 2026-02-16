為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台鐵年度圍爐選花蓮光復站 董、總座感謝日運5萬鏟子超人

    2026/02/16 20:36 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵公司董事長鄭光遠、總經理馮輝昇今年到光復站與員工圍爐。（台鐵公司提供）

    台鐵公司董事長鄭光遠、總經理馮輝昇今年到光復站與員工圍爐。（台鐵公司提供）

    台鐵公司今年度圍爐選在花蓮光復車站！台鐵公司董事長鄭光遠、總經理馮輝昇等人與光復車站員工餐敘，慰勞一年辛勞，也感謝去年9月馬太鞍溪潰流事件後，日運量達5萬人次高峰期間，辛苦工作的台鐵員工。

    台鐵公司表示，之前花蓮光復站從單日1000人次、到疏運鏟子超人日運量達5萬人次的疏運任務，那些日子台鐵員工堅守崗位，成為鏟子超人們的最強後盾。

    台鐵公司每年春節期間，會由董事長等人到一偏鄉車站，與員工圍爐、餐敘，去年選在花蓮崇德站。為了感謝光復站的夥伴們，今年鄭光遠與馮輝昇在春節疏運假期前，跟同仁圍爐相聚，聽聽員工的生活點滴、也慰勞員工們一年來的辛勞。

    去年花蓮光復鄉馬太鞍堰塞湖溢流釀災，各地「鏟子超人」和志工紛紛奔赴協助，台鐵光復站曾在3天連續假期人潮爆滿，還有單日高達4萬6690人次出入站，是光復站單日平均的48倍之多，台鐵公司當時也多次加開列車，疏運「鏟子超人」們。

    台鐵公司董事長鄭光遠、總經理馮輝昇等人感謝去年9月馬太鞍溪潰流事件後，日運量達5萬人次高峰期間，辛苦工作的台鐵員工。（台鐵公司提供）

    台鐵公司董事長鄭光遠、總經理馮輝昇等人感謝去年9月馬太鞍溪潰流事件後，日運量達5萬人次高峰期間，辛苦工作的台鐵員工。（台鐵公司提供）

