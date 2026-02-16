熱對流旺盛！南投氦氣球樂園公告 風速若逾安全標準將停飛

南投草屯九九峰氦氣球樂園，因受氣流影響，民眾預約搭乘氦氣球有變數。（南投縣政府提供）

南投草屯九九峰氦氣球樂園11日開幕試營運，並開放一般民眾預約從明（17日）起至3月8日搭乘，園方今發出重要公告指出，觀察到近日中午前後日照增強、熱對流旺盛，基於安全考量，氦氣球是否運行，皆以現場即時風速數據進行專業評估，如風速超過安全標準，將暫停飛行並協助辦理退票事宜。

九九峰氦氣球樂園指出，近日觀察到熱對流旺盛，每日約上午11點後平均陣風常達7 m/s以上，與安全飛行標 4 m/s 仍有差距，為確保每位旅人的搭乘安全，將視現場即時風速數據，評估氦氣球是否運行。

園方指出，從近期飛行狀況發現，上午約10點半至11點後，因熱對流影響風速上升較快，需暫停飛行。下午風速視當日變化而定，預估約5點後風速可能逐漸趨緩，但數值仍偏高，建議來園前可至官網查詢當日即時「飛行／暫停」狀態，實際飛行營運仍以現場觀測專業判定為準。

園方強調，太陽尚未升高前及下山前1小時，氣流相對穩定，因此於2月17日至3月8日開放上午8點至10點 （全票票價699元，最晚需於9點前報到登記）時段，提供僅搭乘氦氣球晨間票，入園需另購票；以及晚場下午4點至6點 （全票票價798元，最晚需於5點前報到登記）氦氣球搭乘套票（以上均不分平假日），搭乘成功機率較高，並可線上購買晨間票。如有任何疑問，歡迎營業時間聯繫，電話：049-6004999。

