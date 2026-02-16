初一走春出遊潮！省道、觀光景點塞車地圖一次看

今天下午台1線與台17線交會水底寮路口路況。（公路局提供）

明天（17日）大年初一，交通部公路局預估自上午起，省道路段會出現走春及出遊車潮，特別是主要城際道路、快速公路漢觀光景點周邊，提醒用路人出門前先查詢道路壅塞狀況。

公路局預測，明天上午易壅塞路段包含主要城際道路如台61線竹南南向路段及中彰大橋路段、台9線蘇花路廊南向路段、台1線水底寮至楓港南向路段。

請繼續往下閱讀...

快速公路銜接國道路段包括台65線銜接國道3號土城交流道南向路段、台74線台中環線銜接國道3號快官交流道西向及霧峰交流道路段、台18線銜接國道3號中埔交流道東向路段、台86線歸仁交流道東向路段及仁德系統交流道東向路段、台88線鳳山至五甲東向路段。

觀光風景區及新春參拜路段包括台2線及台2乙線關渡至淡水東向路段、台3丙線竹山紫南宮東向路段、台19線北港朝天宮北向路段、台3線古坑至梅山南向路段等。

公路局建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。在國道客運部分，公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。

公路局統計，截至今天中午12時，西部國道客運共計行駛1794班次，疏運2萬6455人；東部國道客運路線共計行駛593班次，疏運6184人。明天是春節連續假期第4日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有71%空位，東部國道客運尚有87%空位，有需求民眾可至各客運業者網站查詢。

公路局建議開車上路前先查看路況，且搭乘國道客運有最多42折優惠。（公路局提供）

今天下午台1線與台17線交會水底寮路口路況。（公路局提供）

公路局建議開車上路前先查看路況，且搭乘國道客運有最多42折優惠。（公路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法