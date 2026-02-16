為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    發粄、年糕「壓神桌」 從粄食看見客家人過年文化

    2026/02/16 17:34 記者謝武雄／桃園報導
    發粄是客家年節中最具代表性的粄食之一，象徵「發財」，常於過年期間用於拜祖先、拜天公及祭祀神明。（桃園市客家局提供）

    發粄是客家年節中最具代表性的粄食之一，象徵「發財」，常於過年期間用於拜祖先、拜天公及祭祀神明。（桃園市客家局提供）

    粄食是客家人春節過年不可或缺的一環，從祭祀神明、祖先，到款待親友，這種以米為原料的粄食，是餐桌上好味道，也在不同情境中，串連起客家族群過年的文化脈絡；過年最具代表性粄食為發粄與年糕，都是神桌上重要供品，發粄象徵「發財」，年糕則寓意「年年高升」，用於「壓神桌」的發粄或年糕，依習俗初五才可取下，寓意年節吉祥得以延續一整年。

    長年製作客家粄食的桃園在地老師傅巫貞錦指出，年糕依製作方式分為甜、鹹兩種口味，其中，以香菇、肉末、蝦米製作的鹹年糕，早年因材料成本較高，過往多半只有經濟條件較好的家庭，才能在年節時享用；但倘若該年家中有長輩過世，則不會準備發粄或年糕等象徵喜氣的粄食。

    除了發粄與年糕，湯圓與紅粄同樣在年節中扮演重要角色。年初二女兒回娘家時，家中多會煮鹹湯圓，象徵一家團圓，若用於祭祀，則以甜湯圓為主。紅粄則因紅色象徵喜氣，常出現在拜拜、生男丁或入新居等場合，且依祭祀對象不同，造型也會有所區別，例如拜觀音時會使用桃子形狀的紅粄，而不使用烏龜造型的紅粄；在待客文化上，年節期間若有親朋好友來訪，客家人也常將年糕油炸或香煎後招待客人，讓粄食成為維繫情感與分享年味的重要媒介。

    巫貞錦表示，粄食製作看似簡單，實際上對細節要求極高，從選米、浸泡、揉捻、磨漿到烹煮，每一道工序都須嚴格把關；現代人常認為粄食較難消化、容易造成脹氣，但堅持傳統使用純米製作的粄食不僅能讓口感更細緻，也能有效解決消化不良與脹氣的問題。

    桃園市政府客家事務局長范姜泰基表示，透過梳理年節粄食文化，希望讓更多人在享用美食的同時，也能了解客家飲食背後的文化意涵。更多好吃的客家美食資訊請至桃園市政府客家事務局官網查詢（https://www.hakka.tycg.gov.tw/）。

    甜年糕除作為年節供品外，也常用於年節待客時食用，是客家家庭過年常見的粄食。（桃園市客家局提供）

    甜年糕除作為年節供品外，也常用於年節待客時食用，是客家家庭過年常見的粄食。（桃園市客家局提供）

    桃園在地粄食職人巫貞錦以香菇、肉末、蝦米等配料拌炒鹹年糕內餡，展現傳統工序對火候與材料比例的細緻掌握。（桃園市客家局提供）

    桃園在地粄食職人巫貞錦以香菇、肉末、蝦米等配料拌炒鹹年糕內餡，展現傳統工序對火候與材料比例的細緻掌握。（桃園市客家局提供）

    圖
    圖 圖 圖
