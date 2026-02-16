為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬公垃圾清運除夕由夜轉日 初一到初三暫停收運

    2026/02/16 17:19 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公市公所除夕垃圾清運工作，由夜轉日。（馬公市公所提供）

    馬公市公所除夕垃圾清運工作，由夜轉日。（馬公市公所提供）

    今天（16日）是除夕，馬公市清潔隊調整清運時段，由平日晚間收運改為白天出勤，因應年前家戶整理所增加的垃圾量。市長黃健忠到東衛隊部慰勉第一線人員，向除夕當天仍執行勤務的清潔隊員致意。

    馬公市公所說明，清潔隊平日以夜間收運為主，除夕改為白天作業，讓市民能在年夜圍爐團圓飯前完成環境整理，也使勤務安排更為集中順暢。各區路線及人力已事前完成調整，確保當日清運依序完成。

    黃健忠說，清潔工作是市政最基礎的一環，越是年節期間，越需要穩定運作。感謝同仁配合時段調整、如期完成任務，也謝謝市民朋友依時間將垃圾交由清潔隊收運，讓整體作業更加順利。除夕之日，城市運作未曾停歇。黃健忠表示，市政團隊將持續把基礎工作做好，也盼市民共同維護生活環境，在新的一年迎接整潔有序的城市節奏。

    馬公市公所提醒，農曆春節正月初一至初三（2月17日至19日）暫停垃圾收運；正月初四（2月20日）恢復清運，其中郊區清運時間提早一小時，市區維持原時段。

    馬公市長黃健忠除夕趕往清潔隊，慰問第一線清潔人員。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠除夕趕往清潔隊，慰問第一線清潔人員。（馬公市公所提供）

