大年初一北台整天濕涼 中南部日夜溫差大

大年初一中南部地區多雲到晴；北部與東部受到東北季風影響，有零星雨勢，外出建議攜帶雨具備用。（資料照）

大年初一（17日）中南部地區多雲到晴；北部與東部受到東北季風影響有零星雨勢，外出拜年走春建議攜帶雨具備用。南部高溫約28度，中部25度，北部22度，各地低溫則會下降到1字頭，早出晚歸記得適時增添衣物，以免著涼。

中央氣象署預報，週二迎風面的桃園以北及宜蘭、花蓮整天雲量偏多，不定時有局部短暫雨，竹苗、台東、恆春半島及晚間中部山區也有零星降雨的機率，外出請攜帶雨具備用。

溫度部分，北部及宜花地區高溫約17至22度，感受較為濕涼，中部及台東24至25度，南部26至28度，感受溫暖舒適，夜晚清晨各地偏涼，西半部及宜蘭低溫普遍在14至16度，花東18至20度。離島天氣：澎湖陰天，17至19度，金門晴時多雲，13至18度，馬祖陰時多雲，9至11度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，這波東北季風預估自今天下半天影響到初二，期間北部與東部天氣較陰沉，行車請留意視線與路面濕滑。中南部則大多仍是晴時多雲的天氣型態，但清晨與夜晚偏涼、溫差大，返鄉或走春活動建議採洋蔥式穿著；週四（初三）起隨東北季風減弱，天氣型態將逐漸回到高壓迴流主導，各地雲量有機會減少、白天回暖感受變明顯，高溫普遍回到20度以上，連假後段整體天氣條件相對友善，適合安排戶外活動。

紫外線指數方面，週二新北市、台北市、基隆市、桃園縣、新竹縣低量級，其他縣市中量級到高量級。

空氣品質方面，週二環境風場為東北風，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，西半部局部地區及離島短時間可能達橘色提醒等級。

大年初一北部及宜花地區高溫約17至22度，感受較為濕涼，中部及台東24至25度，南部26至28度，感受溫暖舒適。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，新北市、台北市、基隆市、桃園縣、新竹縣低量級，其他縣市中量級到高量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

