大甲鎮瀾宮除夕夜重頭戲 搶頭香狀元可得1.8萬金媽祖

大甲鎮瀾宮今晚舉行除夕搶頭香活動，前3名頭香信徒分別可獲得大、中、小的金媽祖。（大甲鎮瀾宮提供）

台中大甲鎮瀾宮今晚11點開廟門讓信眾搶頭香，前3名頭香信徒分別可獲得大、中、小的金媽祖，其中大尊金媽祖市值1萬8000元，另外今年還加碼前3名能獲得「2026限定馬上有錢錢母」，今年也會由董事長顏清標、副董事長鄭銘坤等開廟門，迎接信眾入廟搶頭香。

大甲鎮瀾宮表示，今天除夕夜晚間9時進行歲末誦經祈福，晚上10時40分關廟，10時45分新春誦經祈福，11時大年初一子時一到準時開廟門，供信徒搶頭香。

廟方表示，搶頭香前三名得主將獲頒象徵媽祖賜福的「金媽祖」，前3名頭香信徒分別可獲得大、中、小的金媽祖，市值分別約為18000元、8000元與4800元，前3名還能獲贈「2026限定馬上有錢錢母」，現在廟內外燈籠及花燈已布置完成，非常炫麗。

大甲鎮瀾宮曾在新冠疫情時停辦1次除夕搶頭香活動，疫情後恢復舉行，吸引眾人蜂擁而至搶頭香，非常熱鬧，前兩年分別由190公分的32歲張先生及160公分的徐姓信眾奪得，其中去年搶節頭香的徐先生也是壘球教練，更是2次奪得。

