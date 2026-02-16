初一走春國道車潮將湧現！高公局啟動匝道封閉「12路段易塞車」

國1南向198.8公里處發生3輛小客車追撞事故。（高公局提供）

明天（17日）是大年初一，交通部高速公路局今天下午說明，將啟動匝道封閉等措施，建議西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。

高公局表示，明天是春節連續假期初一，預估國道交通量會達到平日平均的1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，是平日年平均的1.4倍。高公局預判明天重點壅塞路段，提醒用路人注意。

南（東）向部分，包括國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。北（西）向部分，有國1圓山-大華系統；國3草屯-霧峰；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武至左營端。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發；國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。明天國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

高公局指出，今天下午13時08分，國3南向115公里處發生1小客車與1小貨車追撞事故，占用內線車道，13時44分排除，造成後方車流回堵3公里；14時05分，國1南向198.8公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，14時18分排除，造成後方車流回堵3公里。

國3南向115公里處發生1小客車與1小貨車追撞事故。（高公局提供）

大年初一國道疏導措施。（高公局提供）

春節連假初一北部路段南向路況預報圖。（高公局提供）

春節連假初一中部路段南向路況預報圖。（高公局提供）

春節連假初一南部路段南向路況預報圖。（高公局提供）

