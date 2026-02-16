為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    馬年騎馬看馬術秀 過來來清境農場馬上發財、羊羊得意

    2026/02/16 15:53 記者張協昇／南投報導
    迎接馬年新春，清境農場推出來自蒙古的精彩馬術秀表演。（清境農場提供）

    迎接馬年新春，清境農場馬術秀、綿羊秀與櫻花景觀，春節連假前兩天吸引大量遊客，農場開放遊客與小羊合影留念，順勢推出「騎馬樂」加碼活動，體驗騎乘即可玩戳戳樂、抽盲盒或扭蛋，並安排台灣與蒙古籍「萌娃」聯手走秀，邀請全國民眾來清境體驗全台唯一的高山牧場風情。

    清境農場說，中部地區近日氣溫升高，海拔1750公尺的清境地區氣候舒適宜人，不少人趁好天氣到農場一遊，連假前兩天，每天入園人次均突破6000人，預估整個春節連假入園遊客可望突破3萬人次。

    迎接走春遊客，清境農場春節期間特別安排4名台灣及蒙古籍小朋友化身小小模特兒，在觀山牧區馬術秀開場時，展示當天贈送的紀念品。透過台蒙小孩跨文化的可愛互動，為專業馬術秀增添溫馨氛圍，遊客若覺得馬術表演精彩而打賞小費，還可獲萌娃展示的專屬紀念品。

    除了觀賞表演，遊客體驗騎乘也能試手氣，每騎乘一次，就能玩戳戳樂、開盲盒或扭蛋，騎滿5圈再加贈馬兒鑰匙圈，持續贈送一整年，直到馬年變成羊年為止，象徵「馬上發財、洋洋得意」的延續性吉祥寓意，讓遊感受滿滿的年節祝福。

    清境農場提醒，春節期間遊客眾多，馬術秀與騎乘體驗時間依現場公告為主，建議民眾多利用大眾運輸工具上山，避開車潮，來清境體驗高山牧場風情，與來自蒙古的專業騎士及馬匹互動，為新的一年博個好彩頭。

    清境農場安排4位台灣及蒙古籍小朋友化身小小模特兒，在馬術秀開場時，展示當天贈送的紀念品。（清境農場提供）

    清境農場目前也正值櫻花綻放，可在櫻花樹下體驗高山牧場風情。（清境農場提供）

    清境農場綿羊秀，每日限量開放民眾與可愛綿美合影。（清境農場提供）

    春節連假前兩天，清境農場吸引大量遊客，每天入園人次均突破6000人。（清境農場提供）

