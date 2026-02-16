為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南購物節消費破68億元 除夕起至開工天天抽iPhone17

    2026/02/16 15:24 記者楊金城／台南報導
    台南購物節從今天（16日）除夕起至2月23日，天天抽出iPhone17。（南市經發局提供）

    台南購物節持續帶動消費熱潮，加上春節買年貨、走春旅遊，至今累積登錄消費金額已突破68億元。隨著活動進入最後倒數階段，今天（16日）除夕起至2月23日，推出連續8天天天抽出iPhone17。

    台南市長黃偉哲表示，台南購物節起跑以來，推出「月月抽」、「週週抽」等多元抽獎活動，深獲民眾支持與好評。為迎接春節9天連假，活動特別自除夕起至開工日（2月23日）止，天天抽出iPhone17手機好禮，增添過年喜氣。

    台南市是走春旅遊熱門縣市，市府已在各大觀光景點規劃一系列豐富多元的春節活動，包含古蹟園區、文化場館、特色市集與觀光商圈、觀光工廠等活動，讓民眾白天旅遊、夜晚消費，還有鹽水月津港燈節、新營天鵝湖波光節、普濟燈會、龍崎空山祭等活動，可感受台南濃厚的年節歡樂氛圍。

    台南市經濟發展局局長張婷媛表示，今年1月1日起至2月14日期間，加入台南購物節會員的新朋友，皆有機會抽中最新款手機，迎接金馬年的好兆頭，台南購物節消費發票登錄至3月1日截止，完成登錄才有機會抽到壓軸88萬元現金獎項，及百萬純電休旅車大獎，請民眾把握最後登錄時限。

    台南購物節第四次月月抽與最後壓軸抽獎，將分別於於2月27日、3月7日在新光三越小北門店與台南三井OUTLET盛大舉行，並同步於「台南購物節」官方粉絲專頁進行線上直播，一同見證百萬幸運得主誕生。

    台南購物節持續帶動消費熱潮。（南市經發局提供）

