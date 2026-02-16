台北春節不復空城？她驚街上人潮爆滿 內行人揭「等這天才準」

台北街頭人潮示意圖。（資料照）

每逢農曆春節連假，不少「北漂」民眾返鄉與家人團圓過年，台北街道也會在這段期間變成冷清幽靜的「空城」。然而，近期有女網友發文指出，她觀察到即便開始放春節連假，台北街頭依舊十分熱鬧、人潮媲美普通假日，以前過年限定的「台北空城」景象似乎不復存在，貼文一出，引發網友熱烈討論。

據了解，一名女網友於西洋情人節當天在社群平台Threads發文抱怨，身為北部人的她，原本相當期待過年期間，台北四處都不會出現人山人海的景象，可以讓他們當地人享受難得的清淨。未料今年的小年夜，她發現台北市街頭仍舊相當熱鬧，到處都能看到滿滿人潮，讓她頓時大失所望直呼︰「我期待的台北市空城怎麼不見了？」

請繼續往下閱讀...

不只這名女網友，其他住在台北的網友，也陸續在Threads發文分享這個現象，甚至有通勤族指出，目前台北路上車流與平常假日差不多、路邊車位依舊難尋，甚至捷運每條路線的車廂都被擠爆。對此，有部分網友推測這恐怕與人口結構轉變有關，「反而一堆脫北者，過年返鄉是要回台北」、「大家都懶得塞車回家，或是長輩都不在，也不回家了」、「大部分年輕人都在台北落地生根了，老家的長輩走了就不回去了」。

也有人補充今年連假是在週六（2月14日）開始，因此才會在台北看到不少人潮；另有人提醒，按照往年經驗來看，通常要等到「除夕」後，台北才會出現空城景象，「除夕才會真的空城」、「有變少了一點，最少應該是除夕那天晚」、「還沒到吧！要除夕那天比較準」、「台北路邊停車空位有變多，但除夕那才會開始空城1至2天」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法