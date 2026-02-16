為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北春節不復空城？她驚街上人潮爆滿 內行人揭「等這天才準」

    2026/02/16 17:22 即時新聞／綜合報導
    台北街頭人潮示意圖。（資料照）

    台北街頭人潮示意圖。（資料照）

    每逢農曆春節連假，不少「北漂」民眾返鄉與家人團圓過年，台北街道也會在這段期間變成冷清幽靜的「空城」。然而，近期有女網友發文指出，她觀察到即便開始放春節連假，台北街頭依舊十分熱鬧、人潮媲美普通假日，以前過年限定的「台北空城」景象似乎不復存在，貼文一出，引發網友熱烈討論。

    據了解，一名女網友於西洋情人節當天在社群平台Threads發文抱怨，身為北部人的她，原本相當期待過年期間，台北四處都不會出現人山人海的景象，可以讓他們當地人享受難得的清淨。未料今年的小年夜，她發現台北市街頭仍舊相當熱鬧，到處都能看到滿滿人潮，讓她頓時大失所望直呼︰「我期待的台北市空城怎麼不見了？」

    不只這名女網友，其他住在台北的網友，也陸續在Threads發文分享這個現象，甚至有通勤族指出，目前台北路上車流與平常假日差不多、路邊車位依舊難尋，甚至捷運每條路線的車廂都被擠爆。對此，有部分網友推測這恐怕與人口結構轉變有關，「反而一堆脫北者，過年返鄉是要回台北」、「大家都懶得塞車回家，或是長輩都不在，也不回家了」、「大部分年輕人都在台北落地生根了，老家的長輩走了就不回去了」。

    也有人補充今年連假是在週六（2月14日）開始，因此才會在台北看到不少人潮；另有人提醒，按照往年經驗來看，通常要等到「除夕」後，台北才會出現空城景象，「除夕才會真的空城」、「有變少了一點，最少應該是除夕那天晚」、「還沒到吧！要除夕那天比較準」、「台北路邊停車空位有變多，但除夕那才會開始空城1至2天」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播