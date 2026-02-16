氣象署發現「反聖嬰」持續減弱 專家：今年強颱、暖冬機率恐偏高

中央氣象署公布聖嬰現象狀況。（氣象署提供）

中央氣象署今天（16日）公布熱帶海氣現況，發現反聖嬰現象在今年春季有減弱趨勢，預期夏季前回復至中性的機率較高，且聖嬰現象可能在夏季期間發展。氣象專家指出，聖嬰現象若在秋季發展，今年強颱、秋颱、暖冬的機率會大幅提高。

氣象署指出，近期熱帶印度洋到西太平洋西風距平顯著增強，赤道太平洋東風距平則較上月減弱，赤道中東太平洋冷海溫距平強度雖較上月偏弱，但仍西暖東冷的分布，維持反聖嬰狀態。

但氣象署指出，反聖嬰現象在今年春季有減弱趨勢，預期夏季前回復到「中性」的機率較高；不過部分預報成員顯示，聖嬰現象可能在夏季期間發展，但春季通常為模式預報障礙期，不確定性仍偏高。

林得恩：9至11月從「反聖嬰」轉為「聖嬰」現象

氣象專家林得恩表示，台灣天氣是小尺度、影響較小的範圍，但也會受到全球天氣干擾，聖嬰現象是其中之一。他指出，今年聖嬰現象情形比往年來的明顯，從一月開始，反聖嬰現象達到顛峰，之後逐步下降，到今年二、三月逐漸恢復中性的正常特徵。

林得恩說，需要特別注意的是，從預報來看，今年六、七月之後聖嬰現象發生的訊號逐月增加，到今年9月、10月、11月這三個月，聖嬰發生訊號超過60%，這會影響到台灣天氣，從原來的「反聖嬰」轉為「聖嬰」現象。

林得恩表示，轉為聖嬰現象後，台灣要注意三個影響層面，從往年統計30年資料來看，當聖嬰現象發生的時候，太平洋上颱風生成的位置會偏東邊、偏南邊，這樣當熱帶擾動生成颱風後，因為距離台灣較遠，一路沿著太平洋環境駛流朝導引，萬一颱風影響到台灣時，大部分會是強颱，比率提高很多。

林得恩說，第二點是當聖嬰現象發生的時候，秋天颱風也會增多，不只強颱、秋颱也很明顯，所以今年秋天的時候要特別注意，若在西北太平洋和南海形成的颱風，就有可能為台灣帶來影響和傷害。

林得恩說，第三點是當聖嬰發生的時候，冬天影響台灣的東北季風強度弱、不易南下，換句話說，聖嬰現象的時候，台灣暖冬機會變大，發生機率甚至達六成以上，「要注意聖嬰現象最重要的三個關鍵天氣系統，會對台灣造成的影響」。

