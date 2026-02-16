為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    剛出社會一年「給爸媽紅包包多少」？ 過來人揭體面行情價

    2026/02/16 14:57 即時新聞／綜合報導
    每逢農曆春節，許多民眾都會面臨「紅包包多少」等苦惱。示意圖。（資料照）

    每逢農曆春節，許多民眾都會面臨「紅包包多少」等苦惱。示意圖。（資料照）

    每逢農曆春節，許多民眾都會面臨「紅包包多少」等苦惱。近期一名自稱剛出社會一年的新鮮人，實在不確定自己要給父母包多少紅包，於是上網PO文求助廣大網友，貼文迅速引發熱烈討論，不少過來人給出各種實質建議，甚至有人指出一開始就直接壓低金額或給予「相對體面」的行情價，未來還比較有調整空間。

    據悉，一名網友日前在社群平台Threads發文求助，宣稱自己出社會滿一年，對於即將到來的農曆春節，最苦惱的問題是要給父母多少紅包，究竟是要分別包6600元、還是直接合包1萬元？問題一出，湧入許多過來人留言建議，多數都是勸告新鮮人第1年的紅包，不用勉強給太高的金額，可從相對保守的數字開始，像是200到3600元之間。

    眾人直言，紅包本來就是依照個人可負擔的範圍去包，剛出社會薪資不多很正常，第1年壓低金額給，往後再依照自己的薪資成長與經濟能力，逐年增加紅包金額，讓自己的未來「有調整空間」，壓力比較不會那麼大。也有人表示，可以選擇包寓意與外型都相當喜慶的「五色錢」，一般父母或其它長輩在過年收到它，都會覺得贈送者很有心。

    另有網友以自身經歷提醒，倘若紅包金額一開始就拉很高，反而容易發生一些麻煩問題，「記得偶爾用年終獎金少為由，比前年金額低包，不然以後紅包地板就是6000，甚至會成為親戚攀比的對象」。還有人分享自身做法，如果平時固定給孝親費，那麼過年象徵性包1200或2000元即可；若沒有固定孝親費，則可以考慮兩包各6000元。

