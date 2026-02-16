年假台南環保查緝不打烊 一經查獲廢水排放絕不寬貸

春節9天連假，台南市稽查人員全天待命隨時出勤檢測稽查。（環保局提供）

農曆春節9天連假，台南市「環保查緝不打烊、科學監測不間斷」，台南市環保局呼籲各事業單位切勿趁年假偷排廢水污染環境；春節期間，稽查人員全天待命，一經查獲違法排放，將依法嚴懲、絕不寬貸。

環保局指出，不少事業單位會利用假期進行歲修或設備清洗作業，所產生之廢水務必妥善收集，並確實經廢水處理設施處理至符合放流水標準後再行排放，切勿心存僥倖直接排放或偷排。

依據水污染防治法相關規定，若查獲違法偷排廢水，可處以最高新臺幣2000萬元罰鍰，甚至命令停工或納入刑事責任追究，提醒各事業切勿以身試法，以免造成環境破壞並承擔龐大法律與經濟風險。

南市環保局局長許仁澤強調，環保沒有假期，春節期間稽查人員將持續運用科技監測、抽驗取樣等執法手段，守護市民生活環境。如民眾發現可疑廢水排放或水體污染等情事，也可向環保局06-6572916轉2222或環保公害陳情專線0800-066666通報檢舉。

台南市在年假「環保查緝不打烊、科學監測不間斷」。（環保局提供）

