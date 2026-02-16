新北除夕垃圾量暴增1.7倍 環保局籲正確分類違者最高罰6000元

新北環保局指出，春節期間將加派巡查人力，呼籲民眾正確分類回收，若未依規定棄置垃圾或違法處理廢棄物者，將依法處最高6000元罰鍰。（記者羅國嘉攝）

農曆春節連假長達9天，新北市環保局今（16）日除夕清晨即動員清潔隊員提前展開垃圾收運工作，部分區隊服務延長至下午6點。環保局統計，除夕前一週每日垃圾量比平時增加約六成，小年夜（15日）加班收運量高達3366公噸，今日除夕垃圾量也達3146公噸是平日的1.74倍。春節期間將加派巡查人力，呼籲民眾正確分類回收，若未依規定棄置垃圾或違法處理廢棄物者，將依法處最高6000元罰鍰。

環保局指出，新北市自2008年推動垃圾費隨袋徵收以來，市民環保意識顯著提升。每日資源回收量從2008年的1067公噸，增加至2025年的3127公噸；整體垃圾量則從2497公噸降至1800公噸。

環保局表示，春節期間，除夕晚間至初三將停止收運垃圾，但各區清潔隊仍設置70處定點垃圾收運服務，民眾可撥打免付費專線0800-010-857或至「新北樂圾車」網站查詢詳細地址與開放時段。環保局提醒，垃圾交付必須使用專用垃圾袋，並依規分類為一般垃圾、廚餘及資源回收物，廚餘與資源回收物不得混入一般垃圾袋。

此外，危險物品嚴禁直接丟入垃圾車，包括造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，未使用完須排空再交付資源回收車；行動電源亦須單獨交付；奶粉、麵粉、番薯粉等需混水後當作廚餘回收；金紙、香灰及炮竹餘燼需全滅並混水後處理。相關操作可查詢「回收物品易查通」網站。

環保局提醒，春節期間將加派巡查人力，對未依規定棄置垃圾、隨意丟棄大型家具，或違法處理廢棄物者，將依《廢棄物清理法》最高處6000元罰鍰，情節重大者將移請檢調偵辦。環保局呼籲民眾與業者發揮公德心，妥善分類、正確處理垃圾，共同維護乾淨過年的環境。

