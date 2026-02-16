為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北除夕垃圾量暴增1.7倍 環保局籲正確分類違者最高罰6000元

    2026/02/16 14:08 記者羅國嘉／新北報導
    新北環保局指出，春節期間將加派巡查人力，呼籲民眾正確分類回收，若未依規定棄置垃圾或違法處理廢棄物者，將依法處最高6000元罰鍰。（記者羅國嘉攝）

    新北環保局指出，春節期間將加派巡查人力，呼籲民眾正確分類回收，若未依規定棄置垃圾或違法處理廢棄物者，將依法處最高6000元罰鍰。（記者羅國嘉攝）

    農曆春節連假長達9天，新北市環保局今（16）日除夕清晨即動員清潔隊員提前展開垃圾收運工作，部分區隊服務延長至下午6點。環保局統計，除夕前一週每日垃圾量比平時增加約六成，小年夜（15日）加班收運量高達3366公噸，今日除夕垃圾量也達3146公噸是平日的1.74倍。春節期間將加派巡查人力，呼籲民眾正確分類回收，若未依規定棄置垃圾或違法處理廢棄物者，將依法處最高6000元罰鍰。

    環保局指出，新北市自2008年推動垃圾費隨袋徵收以來，市民環保意識顯著提升。每日資源回收量從2008年的1067公噸，增加至2025年的3127公噸；整體垃圾量則從2497公噸降至1800公噸。

    環保局表示，春節期間，除夕晚間至初三將停止收運垃圾，但各區清潔隊仍設置70處定點垃圾收運服務，民眾可撥打免付費專線0800-010-857或至「新北樂圾車」網站查詢詳細地址與開放時段。環保局提醒，垃圾交付必須使用專用垃圾袋，並依規分類為一般垃圾、廚餘及資源回收物，廚餘與資源回收物不得混入一般垃圾袋。

    此外，危險物品嚴禁直接丟入垃圾車，包括造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，未使用完須排空再交付資源回收車；行動電源亦須單獨交付；奶粉、麵粉、番薯粉等需混水後當作廚餘回收；金紙、香灰及炮竹餘燼需全滅並混水後處理。相關操作可查詢「回收物品易查通」網站。

    環保局提醒，春節期間將加派巡查人力，對未依規定棄置垃圾、隨意丟棄大型家具，或違法處理廢棄物者，將依《廢棄物清理法》最高處6000元罰鍰，情節重大者將移請檢調偵辦。環保局呼籲民眾與業者發揮公德心，妥善分類、正確處理垃圾，共同維護乾淨過年的環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播