明天初一走春新選擇！ 台鐵推薦台中車站、台中驛鐵道文化園區

台鐵推薦「台中車站」、「台中驛鐵道文化園區」走春。（台鐵公司提供）

明天就是大年初一，台鐵公司今天（16日）表示，初一走春選擇推薦到「台中車站」與「台中驛鐵道文化園區」，在保留百年古蹟舊軌的園區內，有舉辦許多活動、展覽、文創市集等。

台鐵公司表示，園區有蠟筆小新電影大冒險的美食列車、巨型扭蛋機與PICK市集、史努比周邊快閃等活動，復古的鐵路地景與全球流行文化完美融合，是潮流打卡點。

請繼續往下閱讀...

除了流行文化，台鐵公司表示，台中車站也結合地方創生，包括鐵鹿大街的美食饗宴、在地的文創市集，不僅活化了珍貴的鐵道遺構，更帶動了周邊社區的生命力。

台鐵公司表示，透過新舊車站的動線串連，旅客能從現代化的站體無縫進入文創園區。為了應對春節旅運人潮，台中車站同時加強站區導引與志工協助，無論是推著嬰兒車的家庭，或是遠道而來的鐵道迷，都能享受最順暢的出行體驗。

台鐵推薦「台中車站」、「台中驛鐵道文化園區」走春。（台鐵公司提供）

台鐵推薦「台中車站」、「台中驛鐵道文化園區」走春。（台鐵公司提供）

台鐵推薦「台中車站」、「台中驛鐵道文化園區」走春。（台鐵公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法