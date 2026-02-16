為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明天初一走春新選擇！ 台鐵推薦台中車站、台中驛鐵道文化園區

    2026/02/16 14:09 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵推薦「台中車站」、「台中驛鐵道文化園區」走春。（台鐵公司提供）

    明天就是大年初一，台鐵公司今天（16日）表示，初一走春選擇推薦到「台中車站」與「台中驛鐵道文化園區」，在保留百年古蹟舊軌的園區內，有舉辦許多活動、展覽、文創市集等。

    台鐵公司表示，園區有蠟筆小新電影大冒險的美食列車、巨型扭蛋機與PICK市集、史努比周邊快閃等活動，復古的鐵路地景與全球流行文化完美融合，是潮流打卡點。

    除了流行文化，台鐵公司表示，台中車站也結合地方創生，包括鐵鹿大街的美食饗宴、在地的文創市集，不僅活化了珍貴的鐵道遺構，更帶動了周邊社區的生命力。

    台鐵公司表示，透過新舊車站的動線串連，旅客能從現代化的站體無縫進入文創園區。為了應對春節旅運人潮，台中車站同時加強站區導引與志工協助，無論是推著嬰兒車的家庭，或是遠道而來的鐵道迷，都能享受最順暢的出行體驗。

    台鐵推薦「台中車站」、「台中驛鐵道文化園區」走春。（台鐵公司提供）

