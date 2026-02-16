為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆議長童子瑋除夕慰問 贈飲料慰問部基醫護

    2026/02/16 14:02 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議長童子瑋（左三）準備250杯手搖飲料，前往衛生福利部基隆醫院，慰問除夕仍堅守崗位照顧基隆鄉親健康的醫護人員。（記者俞肇福攝）

    為了照顧大基隆地區民眾春節期間看診需求，衛生福利部基隆醫院（簡稱部立基隆醫院）過年期間持續開設門診，提供醫療服務，另外特別加開「傳染病特別門診」，急診維持全年無休。基隆市議長童子瑋今天（16日）中午準備250杯手搖飲料，前往衛福部基隆醫院慰問醫護，感謝醫護犧牲與家人團聚時間，守護大基隆地區民眾就醫需求。

    童子瑋說，今天是除夕，感謝衛生福利部基隆醫院院長林三齊率領全體醫生與護理師、社工師，一年365天全年無休，守護大基隆地區民眾的看診需求，他特別準備250杯手搖飲料與1元紅包，慰問衛福部基隆醫院醫護人員，謝謝他們堅守崗位。

    童子瑋指出，部立基隆醫院已經有129年歷史，是大基隆地區最重要的醫療支柱，隨著基隆正式邁入超高齡城市，每5位市民就有一位超過65歲，慢性病與急重症的需求持續增加，基隆的醫療體系也必須同步升級、更加完善。

    童子瑋說，未來會與衛福部持續合作，推動部立基隆醫院空間擴建、強化急診與中重症照護能力，全面提升醫療量能，讓部基成為基隆社區醫療轉銜的核心據點。目前部立基隆醫院已設有日照中心，接下來也將配合長照3.0政策，讓急診、復健與長照服務更緊密串聯，打造「一條龍」的醫療與照顧體系，讓市民從急性醫療到康復照護都能在地完成，減輕家庭負擔。

    熱門推播