過年感受粉紅魅力！ 淡水天元宮三色櫻滿開 三芝、滬尾櫻花接棒

汐止康誥坑溪櫻花已近滿開，不少民眾停留拍照。（記者羅國嘉攝）

春意漸濃，農曆春節連假正值櫻花季，新北市多處賞櫻景點陸續綻放，吸引民眾走春踏青、拍照打卡。新北市綠美化環境景觀處林俊德表示，目前汐止康誥坑溪櫻花已近滿開，粉色花海逐漸成型，是短程健行與賞櫻的熱門地點；淡水天元宮則已完全盛開，三色櫻花期接近尾聲，民眾可期待三月份吉野櫻接力綻放；三芝青山路與淡水滬尾櫻花大道尚未進入盛開期，花況分別約三成及四成，花期將延續至月底。

林俊德指出，天元宮以壯觀的吉野櫻景致聞名，園區內山櫻花花期約在1月底至2月初，而吉野櫻則在3月中下旬綻放。民眾可從捷運淡水站轉乘866、875、876、877號公車，或搭淡海輕軌至北新路口V05站再轉875號公車前往。

林俊德表示，康誥坑溪河畔步道平緩，沿岸約有200株山櫻花，又稱緋寒櫻，花期約在1月下旬至2月，是北部地區常見的早開櫻種。汐止區公所即日起至22日也推「文化櫻花季」活動，期間每日晚間5點30分至10點，在康誥坑溪沿線投射藝術燈光，打造夢幻「溪澗夜櫻」景象。活動也結合櫻花攝影比賽、農夫市集及食農教育體驗，增添賞花行程的多元樂趣。

此外，欲前往民眾，可搭乘台鐵至汐科站北站，下車後步行約500公尺即可抵達；若可選擇675、678、823、907、951及藍15等路線公車直達。自行開車的遊客，則可由中山高速公路汐止交流道接大同路，轉南興街至新台五路；或由北二高下新台五路交流道往基隆方向，至南興路口即可到達。

林俊德也說，三芝青山路與淡水滬尾櫻花大道尚未進入盛開期，花況分別約三成及四成，花期將延續至月底。另外，2月底至3月中，石碇二格步道、鶯歌永吉公園的櫻花與炮仗花、三芝三生步道，以及土城希望之河的櫻花將陸續接力綻放。但仍提醒民眾，賞花期間建議搭乘大眾運輸，注意步道安全，並維持環境整潔，避免踩踏花草或破壞景觀。

新北市三芝青山路尚未進入盛開期，花況約三成，花期將延續至月底。（記者羅國嘉攝）

汐止康誥坑溪櫻花已近滿開，粉色花海逐漸成型，是短程健行與賞櫻的熱門地點。（記者羅國嘉攝）

淡水天元宮已完全盛開，三色櫻花期接近尾聲，民眾可期待三月份吉野櫻接力綻放。（記者羅國嘉攝）

淡水天元宮已完全盛開，三色櫻花期接近尾聲，不少民眾停留看美麗粉色花海。（記者羅國嘉攝）

