馬年除夕圍爐 壽山動物園端出「金馬五吉」年菜

長鼻浣熊品嚐特製金馬蔬果拼盤。（高市觀光局提供）

今天是馬年的農曆除夕，高雄壽山動物園特地製作「金馬五吉」年菜，將象徵長久的牧草、代表吉祥的柑橘、有好彩頭意涵的紅蘿蔔、帶有圓滿意味的棗子及諧音近似「發財」的花菜，巧製成美味佳餚，為園內動物加菜圍爐。

高市觀光局長高閔琳表示，「金馬五吉」年菜命名取其台語諧音，並依不同物種的營養需求客製化配置，除讓迷你馬品嚐牧草料，希望駿馬長伴大小朋友，也將紅蘿蔔和柑橘切片組成金馬蔬果拼盤，祝福長鼻浣熊新春好彩頭、平安吉祥；另為黑熊「瑪莉」老奶奶準備紅心芭樂、紫心地瓜、油菜花、大白菜、棗子及橙蜜香小番茄等營養滿分的健康時蔬，並擺上喜氣紅浮球，期盼「瑪莉」福氣安康。

首次參與園區圍爐的庫你庫你豬，大快朵頤紫心地瓜、橙蜜香小番茄及草莓等蔬果的模樣，堪稱是吃貨行家，對美食充滿熱情的黑猩猩「莉忠」，飛奔搶裝有柑橘、棗子、番茄、青江菜、豌豆、黃瓜等超澎湃年節蔬果禮盒，與黑猩猩「美珍」及「曼華」優雅享用九宮格蔬果盒、蔬果竹簍佳餚的畫面成強烈對比。

紅毛猩猩「阿宏」則好奇拆開新年禮盒，並裹上園區志工特製的花布喜氣毛毯；狐獴的新春鞭炮也由園區志工發揮創意，使用內惟國小回收的羽球桶，並裝入狐獴最愛的大麥蟲及麵包蟲，搭配鈴鐺及斗方，製成富有感官刺激的應景覓食玩具。

園方更發揮創意，攜手志工利用家中舊衣褲為動物縫製白虎尾巴逗貓棒和斑馬造型臀，讓孟加拉虎「小紅」及非洲獅「小乖」發揮大貓的好奇心，激發其狩獵本性，園方也邀請前西拉雅風景管理處長張隆城揮毫題字，在狐獴及孟加拉虎展場張貼春聯，為動物園增添節慶氛圍。

壽山動物園金馬新春布置。（高市觀光局提供）

黑猩猩「美珍」和「曼華」優雅品嘗除夕佳餚。（高市觀光局提供）

紅毛猩猩「阿宏」拆開除夕禮物，並好奇裹上客家花布。（高市觀光局提供）

壽山動物園在狐獴及孟加拉虎展場張貼春聯，增添節慶氛圍。（高市觀光局提供）

