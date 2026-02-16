為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    除夕求好運！嘉邑北安宮摸石元寶 新港奉天宮搶頭香晚會

    2026/02/16 13:08 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉邑北安宮今晚11點15分舉行開廟門儀式，開放讓信眾摸石元寶求財祈福。（嘉邑北安宮提供）

    嘉邑北安宮今晚11點15分舉行開廟門儀式，開放讓信眾摸石元寶求財祈福。（嘉邑北安宮提供）

    今天是除夕，民間習俗晚間子時到寺廟走春參拜，祈求新年新氣象、好運到，嘉義市嘉邑北安宮平日未開放的「石元寶」，今晚11點15分開廟門讓民眾「摸元寶」，祈求土地公賜福；嘉義縣新港奉天宮今晚8點半，在廟前廣場舉行「作伙過年」除夕晚會暨開廟門搶頭香活動，舞蹈班、歌唱班、國樂團輪番登台演出，晚間11點搶頭香並贈送新年祈福紅包。

    北安宮監委魏秀雲表示，數十年前，北部一名信徒受包大人啟示，挖出這顆「石元寶」贈與北安宮，以往該顆石元寶都安放在神明桌下供信眾摸元寶求財，主委孫茂財上任後，在神明守護下，各界捐款協助順利建新廟，為了讓社會大眾都能受神明庇佑、求財，每年農曆除夕晚間都會開放信眾摸石元寶祈福；今晚循往年傳統，由孫茂財在晚間11點15分主持開廟門儀式，現場發放開運錢母，信眾可將心願想好，摸石元寶時邊想邊向神明祈求，讓土地公庇佑新年心想事成。

    嘉義南恩禪寺2月17日至21日初一至初五設有七星平安橋，信眾依循古禮過平安橋象徵驅趕霉運，還可獲贈濟公活佛加持過祈福吊飾。

    南恩禪寺以「香火興盛、慈悲為本」為宗旨，設有包含電玩遊戲、氣墊城堡、小型電影劇院等遊憩設施，打造親子遊樂休閒館，採自由樂捐方式開放，讓親子家庭過年走春，大人參拜，孩子也有地方「放電」。

    南恩禪寺初一至初五設有七星平安橋，讓信眾通過平安橋驅除霉運。（南恩禪寺提供）

    南恩禪寺初一至初五設有七星平安橋，讓信眾通過平安橋驅除霉運。（南恩禪寺提供）

    南恩禪寺設有氣墊城堡等遊憩設施，讓親子家庭走春也有孩子的休閒區域。（南恩禪寺提供）

    南恩禪寺設有氣墊城堡等遊憩設施，讓親子家庭走春也有孩子的休閒區域。（南恩禪寺提供）

    親子休閒館設有小型電影劇院。（南恩禪寺提供）

    親子休閒館設有小型電影劇院。（南恩禪寺提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播