13年陪伴不缺席！李依盈為希望學園少年學做料理 笑說「不想成豬隊友」

李依盈（右2）在雲林家扶希望學園13年，與少年們如朋友般相處。（記者李文德攝）

今年春節，雲林家扶希望學園有6名學員因家庭緣故無法回家，為讓少年開心度過連假，資深社工師李依盈仍持續陪伴他們，出門買菜、逛街，甚至一起煮火鍋。回想投入學園13年，為了少年們學習廚藝，到目前也能夠做出幾道簡單料理，李依盈笑說「因為不想成為少年們口中的豬隊友」，也感謝他們一起陪她成長。

44歲的李依盈2005年加入雲林家扶中心。她表示，剛入家扶主要投入經濟扶助，2年後到兒童保護組，處理受虐兒的案件，一做就做了6年，期間看到受虐事件一再發生，心中也留下疑問。直至服務褒忠一件個案，處理繼父不當管教孩子，最後圓滿落幕結案，心想其實有部分孩子可能遭遇到的結局並不順遂，因此2013年轉調進入希望學園。

李依盈表示，在雲林家扶希望學園裡學習更多，因為要帶領家扶孩子活動，回想以前學校裡是從體育丙等，到現在成為體驗教育種子，甚至和學員們出去旅遊時，有時候體力不及之處，還需要孩子的「神救援」，這也讓她迅速讓孩子打成一片。目前她也因為學員們從不會料理，到現在能夠學習打拋豬等佳餚。

「不想當豬隊友」李依盈笑說，有這群學生在背後幫她推一把，也更有動力學習新事物，反而更要好好謝謝他們。不過從事13年來，她也深刻體驗，站在平行線互相幫助，比起上對下視角觀察，更能拉近與少年們的距離。面對春節來臨，會帶著學員們出門買菜、逛街看電影、煮火鍋等，希望用更多的愛呵護，不要把希望學員社工視為「工作服務」，而是做為陪伴角色，更是重要。

李依盈（左）笑說為了不成「豬隊友」，近年來學習各種家常料理。（記者李文德攝）

