台南六甲串聯各大廟走春慶典 順遊落羽松、月津港燈節

迎接丙午馬年，台南六甲區寺廟春節文化慶典熱鬧登場，串聯區內各指標性廟宇，從今天（16日）除夕到元宵，提供民眾最愛的寺廟走春祈福行程。

奉祀「囝仔神」太子爺的六甲保安宮在17日、18日（大年初一、初二）舉辦「保安迎新麟鳳求環」， 只要2025年1月1日至12月31日出生的蛇年寶寶，家長可攜帶兒童健康手冊及身份證明文件現場排隊，經審核後免費領取純銀製作且經中壇元帥加持的銀手鍊，每天限量100名，2天共200條銀手鍊贈送，象徵守護寶寶平安、福氣滿滿，現場還有大型氣墊樂園、農產文創市集及樂團演奏。

七甲龍湖代天府自除夕至年初二舉辦傳統廟口文化系列活動，透過豐富的民俗活動、春節市集，帶領民眾重溫過年熱鬧的傳統廟會文化。赤山龍湖巖自年初一至初九（2月25日）展開為期九天的「萬佛法會」，為民眾淨化祈福，在莊嚴的法會中洗滌心靈，開啟馬年智慧與福報。六甲恒安宮（媽祖廟）春節期間推出一系列慶祝活動，今晚10點50分由拜頭香、發歲錢發財金，年初一至初三下午贈送媽祖文創小物，台南市長黃偉哲並在明天年初一上午11點半，將到恒安宮向市民拜年、發放新春紅包。

六甲春節重頭戲「赤山二保半祈福繞境活動」將在元宵節（3月3日）盛大登場，祈求整年風調雨順，為新春慶典劃下完美句點。

六甲區長陳啓榮表示，遊客在新春來六甲走春行程，並可串聯六甲落羽松、官田葫蘆埤與烏山頭水庫、麻豆總爺藝文中心、新營天鵝湖波光節、鹽水月津港燈節、柳營德元埤、尖山埤，以及西拉雅風景區官田遊客中心進行深度旅遊，體驗最道地有台灣年味的走春。

