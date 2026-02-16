溫暖！雲林家扶希望學園少年圍爐 唱五月天歌曲High翻

全國家扶執行長周大堯等人，趁著中午時刻希望學園與18名學員圍爐並發紅包。（記者李文德攝）

今天是除夕，不少人已回到家中準備圍爐，雲林家扶中心希望學園有19名學員，其中6人因失依失親，只能留在學園過年。全國家扶執行長周大堯等人趁著中午與學員圍爐，周大堯更與學員嗨唱五月天《離開地球表面》，讓溫暖的圍爐氣氛多了歡樂。

雲林家扶希望學園2009年8月成立，至今超過17年，主要安置給受虐、失依等少年，多年來已經安置超過80名少年，目前學園內安置19名學員，就讀大學6名、高中職5名、國中8名。周大堯與認養處長魏季李、社工處長陳乘斌、秘書室主任張淑芬到雲林希望學園，與接受安置中的學員圍爐開心吃著年菜，隨後眾人更將一包包紅包交予學員們，不斷道「新年快樂」。

圍爐中，最令人意想不到的是周大堯更是拿麥克風，與希望學園樂團們開唱，接連唱五月天熱門歌曲《離開地球表面》、《最好的一天》，令希望學園內宛如卡啦OK，讓圍爐氣氛加溫不少。

周大堯表示，看見雲林希望學園活力無限，特別感謝雲林家扶用心的經營與伙伴們帶領，悉心照顧接受安置中孩子們，讓學員們除了在生活與學業以外，可依自己喜好學習專長，更有滿了18歲結束安置後的自立生活協助方案，給孩子們在踏入社會之前絕佳照顧。

圍爐中，不少孩子也分享生涯規劃，如就讀大一的小黑（化名），現階段希望能好好完成學業，也在學校老師介紹下打工賺些生活費，最大的希望是自己能自食其力；阿吉（化名）表示，因親生家庭坎坷背景，圍爐幾乎成奢求，但在雲林希望學園有了人生目標，希望未來可以持續在音樂與樂器上發展。

周大堯會中也不斷勉勵所有學員，不要畏懼接下來的挑戰，勇於面對就能有一番成就，希望所有學員們能夠心想事成。

周大堯（中）與學員們嗨唱五月天歌曲，讓圍爐更熱鬧。（記者李文德攝）

