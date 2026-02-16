臭到凍未條！雲林四湖舊虎尾溪沿岸遭棄置燃燒廢棄物 縣府要查了

環保局、水利處及警方16日到四湖鄉舊虎尾溪沿岸會勘，並強調將追查可疑車輛，依法究責。（圖由環保局提供）

農曆春節返鄉人潮增加，不過雲林縣四湖鄉就有返鄉民眾抱怨「一回家就聞到空氣臭味」，更指鄉內舊虎尾溪沿岸，遭人非法棄置大批廢棄物，甚至放火燃燒，引起地方不滿。雲林縣環保局、縣府水利處及警方今（16）日到事發處會勘。環保局副局長黃富義表示，將追查可疑車輛，依法究責。

黃富義表示，昨天下午接報後，稽查人員沿舊虎尾溪旁雲113-1縣道巡查，發現約300公尺範圍遭人非法棄置大量廢棄物，包含一般垃圾、廢木材、廢磚瓦等，種類繁雜，估計數量超過20車次，規模驚人。

民眾表示，部分廢棄物已有明顯燃燒痕跡，現場更是充斥著刺鼻異味，看著「裊裊白煙」將整條道路燻得臭味難聞，「實在凍未條」，對周邊環境及空氣品質有極大影響。

黃富義強調，此等行為已嚴重涉及環境汙染，將依法追究責任，同時將在周邊裝設監視錄影設備，長期監控及蒐證，警方也已協助調閱周邊多處路口監視器畫面，針對可疑車輛動線展開追查，以釐清行為人身分，作為後續依法究辦的重要依據，非法棄置與焚燒廢棄物行為絕不寬貸，後續將持續追蹤辦理，依法究責，杜絕不法行為。

水利處表示，後續將在舊虎尾溪沿岸各出入口設置護欄、張貼公告告示，透過實體阻隔與警示效果，防止再度遭人偷倒，預計2月23日完成前置作業後，啟動清除工程，全面清理現場廢棄物，恢復環境整潔。

