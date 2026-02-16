為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    越南外配打造景觀花田餐廳！揪同鄉姐妹助貧童

    2026/02/16 12:30 記者顏宏駿／彰化報導
    現年40歲的阮海鷗，率領近10位越籍配偶，在田尾開景觀餐廳，做愛心、助貧童。（記者顏宏駿攝）

    現年40歲的阮海鷗，率領近10位越籍配偶，在田尾開景觀餐廳，做愛心、助貧童。（記者顏宏駿攝）

    彰化田尾隆盛化石新館對面停車場後方有一處「景觀花田餐廳」，它由近10名嫁來台灣的越南籍配偶共同經營，春節過年，她們無法跟家人團聚，更不能返回越南老家，因為「景觀花田餐廳」將在大年初一正式開幕，這裡營業所得會匯集成善款，到越南、印度及非洲幫助更需要幫助的小朋友。

    這個「花田景觀庭園餐廳」位於怡心園核心商圈附近，嫁來台灣逾20年的阮海鷗是團隊的核心人物，她租下6分地，把這裡打造成具有「越南風」的景觀餐廳，遊客可以在這裡聊天、用餐、唱歌，除了空間大、豐富的越南料理、服務人員都是嫁來台灣的越南配偶及其子女外，她們有更有崇高的營業目的。

    阮海鷗說，「我想幫助全世界更多需要幫助的人」，她說，自己老家在越南胡志明市，從小吃苦長大，嫁來台灣苗栗，幫先生種高接梨，孩子漸漸長大，她很謝謝台灣人，自己也開始修習佛法，感受「快樂助人」的真諦。

    她說，6年前她為幫助越南老家，在苗栗卓蘭租3分地種南瓜，獲利7、80萬元，她利用這筆錢辦在越南辦佛教法會，結果引來更多志同道合的家鄉人，大家當志工，租7、80甲農地種花生、搾花生油，這裡成為她「社會企業」的起點。

    阮海歐表示，「在很多朋友的幫助下」，她跟田尾結緣，來到隆盛木化石新館對面停車場後竹經營景觀花田。這裡一草一木都是姐妹們親手打造，從過年開始對外營業，她希望將所得匯聚成愛心，購買物資、書本、衣服等，下一階段她希望到非洲和印度等較落後的國家幫助小朋友。歡迎大家來她們姐妹打造的花田消費，一起做愛心。

    阮海歐強調，這裡每個姐妹嫁來台灣，都有美滿的家庭，過年不能回家，都獲家人的體諒，有些台灣家人甚至來此地幫忙。

    阮海鷗（圖中穿外套者）將善款拿去買物資、書本助印度的貧童。（阮海鷗提供）

    阮海鷗（圖中穿外套者）將善款拿去買物資、書本助印度的貧童。（阮海鷗提供）

    阮海鷗與老家的鄉民開闢70甲的花生田，做花生油。（阮海鷗提供）

    阮海鷗與老家的鄉民開闢70甲的花生田，做花生油。（阮海鷗提供）

