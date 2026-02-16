國際精品咖啡指南 台南六甲「林警官」咖啡上榜

篙啡老闆是位有博士學歷的陳貫臺（右），他開發「林警官系列」咖啡，將在地盛產的龍眼乾融入咖啡風味之中，透過創意命名與風味設計，讓傳統農產以嶄新形式呈現在咖啡杯中。（記者楊金城攝）

台南咖啡近些年在國際精品咖啡評鑑成績突出，韓國知名的精品咖啡指南《Columbus Guide》日前公布，台南六甲在地小農「篙啡」咖啡店上榜榮獲推薦；篙啡老闆是位有博士學歷的陳貫臺，他開發「林警官系列」咖啡，將在地盛產的龍眼乾融入咖啡風味之中，透過創意命名與風味設計，讓傳統農產以嶄新形式呈現在咖啡杯中，「林警官」與「龍眼乾」的台語諧音相似，讓消費者留下深刻印象。

「篙啡咖啡」近年來受到民眾喜愛，成為六甲區特色咖啡店，近日更榮獲國際生活風格平台《Columbus Guide》推薦，陳貫臺對咖啡品質要求高，遍訪台南東山、古坑、南投等咖啡農，並與咖啡小農合作，烘焙出台灣精品咖啡豆。

台南市長黃偉哲指出，《Columbus Guide》推薦名單以嚴謹選擇與專業品味著稱，派秘密客探訪台灣各地咖啡店。「篙啡咖啡」能在眾多特色咖啡店中脫穎而出，不僅展現品牌對咖啡風味與細節的高度要求，也讓更多國際旅人看見六甲區的獨特魅力吸引更多民眾走進六甲。

六甲區長陳啓榮表示，篙啡咖啡深耕地方，堅持國內、外高品質咖啡風味，並結合在地人文與生活美學，營造出獨具特色的咖啡空間，深受民眾與旅客喜愛。此次獲得《Columbus Guide》推薦，充分展現六甲區在地方產業發展上的豐碩成果，希望吸引更多人透過一杯咖啡認識六甲、走進六甲。

韓國知名的精品咖啡指南《Columbus Guide》日前公布台灣咖啡名店，台南六甲在地小農「篙啡」咖啡店上榜榮獲推薦，區長陳啓榮（左一）貼紅榜慶賀。（記者楊金城攝）

精品咖啡指南《Columbus Guide》推薦的台灣咖啡名店。（記者楊金城攝）

