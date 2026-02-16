顧好荷包平安過年！瑞芳警加強巡邏商圈市場 提供防竊小撇步

今天（16日）是除夕夜，許多家戶趕在除夕採購年貨，瑞芳警分局安排便衣警察與巡邏勤務，防範扒竊宵小犯罪，讓民眾安心過年。（圖為瑞芳警分局提供）

今日（16日）就是除夕夜，傳統市場湧現婆婆媽媽採買人潮，民眾攜家帶眷外出辦年貨，現金及隨身財物攜帶量增加，正是扒竊及竊盜案件高風險時段。為維護民眾財產安全，新北市政府警察局瑞芳分局提前規劃防竊勤務，針對轄內市場、商圈及人潮聚集處加強巡守與查察，並派遣便衣警力埋伏蒐證，嚴防宵小趁機犯案。同時也提供民眾防竊小撇步，讓民眾顧好荷包平安過年。

瑞芳警分局分局長高繼鴻表示，除夕前夕民眾採買年貨熱絡，傳統市場常見人潮擁擠、動線緊密，扒竊嫌犯常利用推擠、攀談或假借問路等方式，伺機竊取民眾皮夾、手機及貴重物品。警方除加強制服警力巡邏外，亦編排便衣警力穿梭人群，針對可疑人士加強盤查與監控，提升即時反應能力，防範扒竊案件發生。

瑞芳分局提供民眾防竊小撇步，民眾採買年貨時務必提高警覺，背包應背於胸前、貴重物品勿放置外套口袋，避免邊走邊滑手機或將皮夾、手機置於購物推車上；提款後亦應立即收妥現金。如遇可疑人士靠近或發現財物遭竊，請立即撥打110報案，警方將迅速到場處理，確保民眾平安過好年。

