為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    顧好荷包平安過年！瑞芳警加強巡邏商圈市場 提供防竊小撇步

    2026/02/16 12:20 記者俞肇福／新北報導
    今天（16日）是除夕夜，許多家戶趕在除夕採購年貨，瑞芳警分局安排便衣警察與巡邏勤務，防範扒竊宵小犯罪，讓民眾安心過年。（圖為瑞芳警分局提供）

    今天（16日）是除夕夜，許多家戶趕在除夕採購年貨，瑞芳警分局安排便衣警察與巡邏勤務，防範扒竊宵小犯罪，讓民眾安心過年。（圖為瑞芳警分局提供）

    今日（16日）就是除夕夜，傳統市場湧現婆婆媽媽採買人潮，民眾攜家帶眷外出辦年貨，現金及隨身財物攜帶量增加，正是扒竊及竊盜案件高風險時段。為維護民眾財產安全，新北市政府警察局瑞芳分局提前規劃防竊勤務，針對轄內市場、商圈及人潮聚集處加強巡守與查察，並派遣便衣警力埋伏蒐證，嚴防宵小趁機犯案。同時也提供民眾防竊小撇步，讓民眾顧好荷包平安過年。

    瑞芳警分局分局長高繼鴻表示，除夕前夕民眾採買年貨熱絡，傳統市場常見人潮擁擠、動線緊密，扒竊嫌犯常利用推擠、攀談或假借問路等方式，伺機竊取民眾皮夾、手機及貴重物品。警方除加強制服警力巡邏外，亦編排便衣警力穿梭人群，針對可疑人士加強盤查與監控，提升即時反應能力，防範扒竊案件發生。

    瑞芳分局提供民眾防竊小撇步，民眾採買年貨時務必提高警覺，背包應背於胸前、貴重物品勿放置外套口袋，避免邊走邊滑手機或將皮夾、手機置於購物推車上；提款後亦應立即收妥現金。如遇可疑人士靠近或發現財物遭竊，請立即撥打110報案，警方將迅速到場處理，確保民眾平安過好年。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播