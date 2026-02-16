璀璨迎新春！竹市玻璃工坊、132官舍豐富活動邀您「藝」起走春

春室玻璃工坊春節連假期間展出《透明廟仔》。（市府提供）

新竹市玻璃工藝博物館後棟一樓藝品行銷區、二樓文創商品區及春室玻璃工坊，春節期間推出展覽、DIY課程等豐富活動。此外中央路上的「132官舍」新竹州警務部部長官舍，現正展出「黑玉系列：陳建志玻璃藝術創作個展」。歡迎民眾走訪舊城區，順遊新竹公園周邊的湖畔料亭、氣象站及動物園等景點，打造充滿文藝氣息的新春假期。

文化局提到，玻璃工藝博物館後棟一樓藝品行銷區及二樓文創商品區，春節連假期間2月14、15日及2月17日至22日開館。一樓藝品行銷區特別規劃馬年創新DIY課程、二樓文創商品區則推出馬年新品及購物滿千送好禮活動。

請繼續往下閱讀...

文化局說明，春室玻璃工坊春節連假期間2月14、15日及2月18日至22日開館，現正展出《透明廟仔 THE TEMPLE OF TRANSPARENCY》，展期至4月6日止。展覽擷取常見的參拜儀式意象，如供桌、許願池、擲筊與詩籤，並與玻璃工藝結合後轉譯為「透明廟仔」的觀展步驟。邀請民眾走進展場，感受玻璃的各式樣態，並以「透明」為信仰，延伸出對土地與生活的祝福。

文化局指出，「132官舍」新竹州警務部部長官舍春節連假期間2月14日及2月17日至19日開館，當期展覽「黑玉系列：陳建志玻璃藝術創作個展」，展期至3月30日止。此展核心作品「黑玉」系列，源自藝術家陳建志對黑色玻璃材質的長期研究。古代黑色玻璃因材料成分限制，常帶紫色調，需透過增加厚度才能維持色澤；而當代玻璃技術則能精準調配出純粹的正黑色，即使採用輕薄的吹製工法，也能呈現飽滿、不偏色的質地。藝術家以此系列作品回應展場建築本身「新與舊共生」的精神，展現玻璃工藝在古蹟中與當代生活的深度對話。

藝文場館部分，春節連假期間新竹市鐵道藝術村、文化藝廊、新竹241藝術空間、新竹市美術館、新竹市玻璃工藝博物館、新竹市影像博物館、黑蝙蝠中隊文物陳列館、新竹水道取水口展示館，皆於2月15日起至2月23日休館，2月24日開館。圖書館服務方面，春節連假期間新竹市圖書館各分館（動物園、香山、鹽水、金山、南寮、龍山、青少年館、關東）、西門自修室，休館時間同樣為2月15日起至2月23日，於2月24日開館。

文化局補充，春節連假期間，玻璃工藝博物館後棟一樓藝品行銷區開館時間為10時至17時、二樓文創商品區為9時至17時，免費參觀，DIY課程預約電話03-5352565（需收費）；春室玻璃工坊開館時間為10時至17時30分，免費參觀，DIY課程預約電話 03-5611039（需收費）；「132官舍」新竹州警務部部長官舍開館時間為11時30分至17時，非用餐時段可免費入館，歡迎參觀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法