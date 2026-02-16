為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中台世界博物館春節免門票 解鎖十大美拍點送好禮

    2026/02/16 12:02 記者張協昇／南投報導
    中台世界博物館春節期間解鎖館內十大美拍點，包含充滿古風意境的「松茶寮」。（中台世界博物館提供）

    中台世界博物館春節期間解鎖館內十大美拍點，包含充滿古風意境的「松茶寮」。（中台世界博物館提供）

    迎接2026馬年春節，南投埔里鎮的中台世界博物館，從2月18日（初二）至2月22日（初六），首度於春節期間連五天開放全館免費參觀，除解鎖館內十大美拍點，並推出萬眾接力寫經及「滾滾好運」版畫體驗等活動，同時引進戶外蔬食市集，結合藝術、美食與心靈療癒，提供民眾走春好去處。

    中台世界博物館指出，為了回應觀眾「想把博物館之美帶回家」的心聲，館方今年策劃解鎖十大絕美視角活動，精選包含全新完工的松茶寮、三昧草堂、木雕分館等十處極具氛圍的場景，鼓勵民眾透過鏡頭捕捉光影之美，凡完成指定拍照任務，即可兌換限量可愛善財童子紙模型或噗哩聯名環保提袋。

    而每年新春傳統活動「舞筆迎新」萬眾集字，將於大年初三登場，延續往年萬眾共寫《心經》的感動，今年配合馬年新氣象，改以《妙法蓮華經觀世音菩薩普門品》207 字為主題，邀請民眾一人一字接力書寫，共同完成這部象徵慈悲與智慧的經典，現場同步推出「滾滾好運」版畫體驗，讓遊客親手製作專屬的茶包好禮。

    館方今年也規劃「觀音妙智慧」闖關集章活動，民眾可領取新春限定的「集章卡」，依循線索穿梭於各展廳間，尋找不同法相的觀音菩薩，集滿印記不僅能兌換限量小禮，這張充滿祝福的集章卡本身更值得留作新春紀念。

    此外，初三與初五兩天，雙闕門旁停車場將變身為「新春蔬食市集」，集結9家人氣蔬食餐車，讓遊客在館內寫完字、拍完美照後，還能走到戶外享用美味的蔬食點心。

    中台世界博物館春節期間推出萬眾接力寫經活動。（中台世界博物館提供）

    中台世界博物館春節期間推出萬眾接力寫經活動。（中台世界博物館提供）

    中台世界博物館春節期間完成指定拍照任務，即可兌換限量的可愛善財童子紙模型或噗哩聯名環保帆布袋。（中台世界博物館提供）

    中台世界博物館春節期間完成指定拍照任務，即可兌換限量的可愛善財童子紙模型或噗哩聯名環保帆布袋。（中台世界博物館提供）

